Greta Rossetti in crisi al Grande Fratello 2023?/ “Mi sa che sono arrivata dove volevo arrivare…”

Grande Fratello 2023, lo sconforto di Greta Rossetti: “Devo trovarmi un ruolo…”

Il Grande Fratello 2023 continua a dimostrarsi un’esperienza anche difficile per alcuni inquilini e lo si evince dall’ultimo sfogo con protagonista Greta Rossetti. Diatribe, discussioni, nodi da sciogliere; tenere il passo non è facile soprattutto quando il tutto è in contrasto con il proprio carattere. La concorrente sembra affermare proprio questo osservando una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality.

“Mi sa che sono arrivata dove volevo arrivare…”, ha affermato Greta Rossetti; un commento che unisce tanto un senso di consapevolezza quanto di rassegnazione in riferimento al percorso al Grande Fratello 2023. La giovane, soprattutto nelle ultime settimane, è sembrata particolarmente sottotono. I suoi malumori di recente sono emersi in relazione all’atteggiamento dei coinquilini, a suo dire fin troppo propensi a dinamiche a sfondo litigioso.

Greta Rossetti ‘contro’ le liti al Grande Fratello 2023: “Prenderò una posizione…”

“Devo trovarmi un ruolo qua dentro”, ha aggiunto Greta Rossetti, consapevole di come la permanenza nel reality inevitabilmente sia legata al grado di esposizione che si riesce ad avere, che sia in positivo o in negativo. La situazione sembra però andarle stretta, essendo in contrasto con il suo atteggiamento pacifista e per nulla propenso a partecipare a liti e diatribe.

In soccorso di Greta Rossetti – come si evince dalla clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – arrivano anche Marco e Monia che cercano di rincuorarla rispetto al valore del suo percorso nel reality. Il primo in particolare le assicura: “Finchè non finisci il percorso non potrai mai capire se è finito veramente”. In ogni caso, la giovane sembra voler evitare con fermezza qualsiasi scontro nella Casa: “Devo trovarmi un ruolo qua dentro… Ma prenderò posizione solo quando riguarda me”.

