Greta Rossetti in crisi al Grande Fratello 2024/ “Vittorio Menozzi? Ci sarà sempre nella mia vita”

Greta Rossetti in crisi al Grande Fratello 2024 per un messaggio su Vittorio Menozzi: “A me piace”

Non sono giorni facili per Greta Rossetti al Grande Fratello 2024, dopo la delusione per la mancata nomination di Sergio D’Ottavi (al televoto per l’elezione del terzo finalista lui ha preferito nominare Massimiliano Varrese) adesso è arrivata una nuova batosta, un aereo con un messaggio molto speciale per lei e Vittorio Menozzi che l’ha letteralmente mandata in crisi. Nel dettaglio alcuni fans le hanno fatto recapitare questo messaggio: “V ogni fine 1 inizio. Con te #Vitto-Setti” e ciò ha letteralmente gettato nello sconforto Greta Rossetti.

Nei mesi scorsi, Greta Rossetti si era molto avvicinata a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2024, tra i due è nata subito una bella amicizia fatta di complicità e confidenze ed alcuni hanno iniziato ad ipotizzare che potesse nascere qualcosa. Vittorio è infatti proprio a Greta che ha confessato quello che è successo con Beatrice Luzzi sotto le coperte. Circa un mesa fa il modello è stato eliminato dal Casa e a poco a poco l’amicizia con Greta si è raffreddata. Di questa situazione, però, la gieffina ne soffre e, dopo l’aereo ricevuto, è scoppiata a piangere: “A me piace Vittorio e ci sarà sempre nella mia vita, la mia amicizia è rimasta e rimarrà per sempre.”

Grande Fratello 2024, Greta Rossetti consolata da Giuseppe Garibaldi: “Vittorio ti vuole bene”

Ieri Greta Rossetti è entrata in crisi pensando alla fine dell’amicizia con Vittorio Menozzi. Vedendola in lacrime e triste, Giuseppe Garibaldi le si è avvicinato per consolarla. Innanzitutto le ha rivelato con riguardo allo striscione dell’aereo: “È un gruppo di fan che credeva nel vostro rapporto.” E subito dopo si è detto certo che anche Vittorio Menozzi tenga a lei: “Non piangere lui ti vuole bene.”

In quest’ultimi giorni Greta Rossetti è entrata in crisi, stroncato sul nascere il flirt con Sergio D’Ottavi, ha deciso di cambiare rotta, di puntare solo alla sua felicità ed ai suoi obbiettivi senza farsi condizionare da quello che dicono e pensando gli altri concorrenti, le persone che ha intorno e persino la sua famiglia, la madre Marcella Bonifacio, infatti, ultimamente l’ha spesso attaccata.

