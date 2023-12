Greta Rossetti: “Infanzia difficile per la separazione dei miei genitori”/ “Mirko? Ama ancora Perla ma io…”

Greta Rossetti entra al Grande Fratello e si racconta: “Infanzia difficile per la separazione dei miei genitori”

Greta Rossetti è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023. Prima però scambia due chiacchiere con Alfonso Signorini, che la invita a raccontarsi a partire dall’infanzia. Greta ammette subito di aver sofferto: “Sono sempre stata una bambina dolce, premurosa con i miei genitori e attaccata alla mia famiglia, ma ho sofferto per la separazione dei miei risalente a 10 anni fa. Sono sempre stata testimone del malumore, ho vissuto tutto e sono queste le ferite che ho dentro.” ha raccontato.

Perla asfalta Greta al Grande Fratello: "Fa tutte cose in faccia, sembra 35enne"/ "Io sto 100 passi avanti!"

Perché hai partecipato a Temptation Island? Chiede allora Signorini alla nuova concorrente, che spiega: “Stavo passando un brutto periodo a casa, avevo bisogno di allontanarmi e riscattarmi. Mi ero presa troppe responsabilità a casa, avevo bisogno di evadere.”

Greta Rossetti ancora innamorata di Mirko Brunetti?

È a Temptation Island, come è ben noto a molti, che Greta ha incontrato Mirko Brunetti e se n’è innamorata. Un amore che oggi continua a vivere, nonostante la grande delusione vissuta col riavvicinamento di lui a Perla e la conseguente decisione dell’ex tentatrice di chiudere. “Il sentimento non svanisce così, è normale, però io ho capito che lui è ancora innamorato di Perla e lo ha capito anche lei, perciò ha detto che la nostra storia non avrebbe avuto vita lunga!” ha aggiunto.

Grande Fratello, "rivolta" concorrenti contro triangolo Mirko, Perla e Greta/ "Cambio programma non ci piace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA