Greta Rossetti innamorata di Vittorio?/ Lei prepara un cappuccino per lui: “E’ per me amore?”, fan impazziti

Greta Rossetti e il gesto per Vittorio che fa sperare i fan

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sembrano sempre più vicini, e i fan dell’influencer sognano già la storia d’amore. I due passano le giornate a parlare e coccolarsi, tra sguardi languidi e tanta dolcezza. Questa mattina, l’ex tentatrice ha preparato un cappuccino con l’iniziale dell’ex sportivo.

“E’ per me amore? E’ una p? Non avrai mica l’amante che inizia per p? Secondo me mi stai nascondendo qualcosa” ha detto Menozzi. Greta ha continuato a fare la misteriosa per poi confermare: “E’ per te, ho fatto una V e una G“, ha detto prima di consegnare la bevanda a Vittorio. Tra i due nascerà una relazione all’interno della casa? Beatrice Luzzi potrebbe avere qualcosa da ridire.

Dopo che Perla si è praticamente dichiarata a Mirko, Greta Rossetti parlando con Vittorio ha svelato cosa farebbe se i due ex tornassero insieme: “Io per un periodo qui dentro mi sono annullata. Ho voluto annullare tutto quello che provavo e sentivo. Volevo dare la priorità a qualcosa che era più importante. E volevo smetterla di sentirmi in colpa”.

Come riporta Biccy, l’ex tentatrice aggiunge: “Che poi lei mi diceva che non era colpa mia. Però io mi sentivo quasi colpevole di aver rovinato una relazione. Poi abbiamo parlato io e lei senza filtri, come se parlassimo tra amiche. Farlo mi ha liberata. Se domani tornano insieme io sarei felice, piangerei dalle lacrime. Quindi tutta la sofferenza è servita a qualcosa. Adesso si sono rincontrati più maturi e con un’altra consapevolezza. Io ho sofferto in silenzio. Anche qui non stavo mica benissimo” conclude l’influencer.

