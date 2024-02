Greta Rossetti innamorata di Vittorio Menozzi?/ Coccole e carezze sul letto, fan impazziti

Greta Rossetti, coccole e baci con Vittorio Menozzi: fan impazziti

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sono sempre più vicini al Grande Fratello. Dopo l’allontanamento di Beatrice Luzzi che ha deciso di lasciare spazio alla coppia, i due sono sempre più affiatati. In molti sono i fan che sognano già un storia d’amore tra i due.

Nelle ultime ore, l’ex tentatrice e l’ingegnere si sono lasciati andare a coccole, bacetti e carezze sul letto. I due concorrenti sembrano molto affiatati, ma il pubblico spero in un bacio che potrebbe non arrivare mai. Infatti, Vittorio aveva dichiarato: “Io la vedo come la mia sorellina e tra noi può esserci solo questo. Mi trovo molto bene, parliamo tanto, è una mia coetanea, con lei affronto certe tematiche e con Bea altre. Però è come una sorellina e nulla di più”. Che con il tempo possa cambiare idea?

Greta Rossetti su Vittorio: “Lo vedo come un fratello”

L’amore tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi scoppierà mai? I due gieffini passano molto tempo a coccolarsi e a parlare, ma il bacio che sperano i fan non arriva mai. A parlare qualche giorno fa in merito al loro rapporto, è stata proprio l’influencer che ha dichiarato: “Se mi piace Vittorio? Posso dirti che su di lui ho un mio pensiero, ma non lo dico. Anche tu? Ecco, allora hai capito, appunto. Proprio per questo lo posso vedere come un fratello” ha confermato Rossetti.

Nonostante questo, l’ex sportivo è sempre stato vicino a Greta volendole sinceramente bene: “Da parte mia non ti devi preoccupare, io ti starò vicino in qualsiasi modo e momento, tu devi pensare a Greta e a stare bene” aveva dichiarato Vittorio i giorni scorsi. Al momento, dunque, sembrano non esserci i presupposti per una storia d’amore ma i fan continuano a sperare.

