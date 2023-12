Greta Rossetti innamorata di Vittorio Menozzi?/ Lei spiazza: “Mi baci o no? Sono troppo passionale e…”

Greta Rossetti e la domanda che spiazza Vittorio Menozzi

Greta Rossetti, con l’uscita di Mirko Brunetti, si sta integrando sempre di più nella casa del Grande Fratello 2023. L’ex tentatrice di Temptation Island, oltre a farsi conoscere, si diverte a stuzzicare i vari coinquilini e, nelle scorse ore, ha deciso di mettere alla prova Vittorio Menozzi proponendogli di baciarla. Tutto è nato durante una tranquilla chiacchierata in salotto durante la quale Greta si è soffermata sulla propria situazione sentimentale.

“Mirko ad oggi ha fatto tanto per me, io l’ho trattato male perché non mi fidavo di lui. E lui non se lo meritava perché mi ha dato veramente tantissimo“, le parole di Greta. “Pensi di aver sbagliato a non fidarti di lui?”, le ha chiesto Vittorio. “Sì. Ma ho paura comunque. Dobbiamo ricostruire, sicuramente sono predisposta nel farlo”, la risposta dell’ex tentatrice. Dalla situazione sentimentale di Greta, Mirko ha cominciato a scherzare sul loro rapporto portando poi la Rossetti a fargli una domanda.

Il botta e risposta tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi

“Mi stai dicendo che sono un ruotino di scorta?”, questa la domanda con cui Vittorio ha stuzzicato Greta. “Ti sto dicendo che adesso chiarisco questa situazione appena ne avrò l’occasione, poi parleremo del nostro futuro insieme”, ha ribattuto la Rossetti. Nella conversazione tra i due, poi, è intervenuto anche Marco Maddaloni.

Il judoka, rivolgendosi a Greta, ha detto: “Allora non puoi baciare nessuno con la lingua qua dentro, sorella” – ma la Rossetti ha un’altra opinione. “Io sono una donna single, ad oggi sono una donna libera da tre settimane“. “Ma se il tuo cuore è impegnato…”, ha ribattuto il judoka. “Il cuore è una cosa, l’attrazione fisica un’altra. Quindi mi baci o no? Sono troppo passionale e carnale, sono già tre settimane“, la risposta secca di Greta che ha così spiazzato Vittorio.

