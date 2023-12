Greta Rossetti interessata a Federico Massaro al Grande Fratello 2023?/ Scatta il bacio: “Che labbra morbide”

Grande Fratello 2023: Federico Massaro già protagonista

Un nuovo concorrente si è abbattuto sul Grande Fratello 2023 come una vera e propria tempesta. Stiamo parlando di Federico Massaro; giovane modello che ha fatto il suo ingresso nel corso della serata di lunedì. Neanche il tempo di prendere dimestichezza con le dinamiche e ambientarsi che il suo è già tra i nomi più chiacchierati soprattutto per la particolare sintonia instaurata con due coinquilini: Greta Rossetti e Vittorio Menozzi.

Come riporta Gossip e Tv, proprio con Greta Rossetti si sarebbe realizzato un siparietto hot con protagonista Federico Massaro e con Mirko Brunetti come spettatore non pagante. Poche ore dopo il suo ingresso, il modello è stato infatti coinvolto nel noto gioco della bottiglia e dopo qualche giro si è trovato a dover privare, come pegno, l’ex tentatrice di 3 indumenti. Successivamente, con la giovane rimasta in reggiseno, i due si sono baciati a stampo nel tentativo – sempre per gioco – di mangiare insieme un mikado: “Hai le labbra morbidissime…”

Federico Massaro e Greta Rossetti: la reazione di Mirko Brunetti al bacio è “gelida”

Come spiega il portale, ad assistere al gioco vi era anche Mirko Brunetti che però non ha dato soddisfazione ai presenti. Nessuna reazione, zero commenti e soprattutto un fare impassibile. Chiaramente, impossibile che vedere la propria ex fidanzata in quella circostanza non gli abbia suscitato nulla; risulta molto più credibile che non abbia voluto lasciar trasparire emozioni puramente per orgoglio personale. Di contro, lui continua ad essere vicino a Perla Vatiero nonostante il rapporto sia ancora piuttosto ambiguo.

Tornando al ruolo incisivo di Federico Massaro nonostante il suo recente ingresso al Grande Fratello 2023, sul web si è iniziato a chiacchierare nelle ultime ore – come racconta Gossip e Tv – di un’amicizia speciale con Vittorio Menozzi. Nello specifico, qualcuno in rete inizia ad insinuare o quasi a sperare che tra i due l’intesa amicale possa trasformarsi in qualcosa di più. Non resta che attendere la prossima puntata per conoscere sia i risvolti di queste tematiche ma soprattutto se diventeranno argomento di discussione in diretta.











