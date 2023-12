Greta Rossetti interessata a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023?/ “Direi che è un inizio…”

Grande Fratello 2023: Greta Rossetti, storia al capolinea con Mirko Brunetti?

Che il concetto di equilibrio al Grande Fratello sia un’utopia ormai é cosa nota. Rovesciamenti di fronte, colpi di scena e simili sono all’ordine del giorno anche per l’edizione 2023 e tra le ultime vicende che hanno aggiunto pepe alle dinamiche della Casa è impossibile non inserire l’ingresso di Greta Rossetti come nuova concorrente. Chiaramente l’attenzione è rivolta al suo rapporto con Mirko Brunetti, al netto di un possibile ritorno di fiamma tra lui e Perla Vatiero.

L’ingresso al Grande Fratello 2023 di Greta Rossetti, nelle ultime ore, sta interessando gli appassionati non per le dinamiche sentimentali con Mirko Brunetti ma per ben altro. Come riporta BlogTivvu, pare sia in crescita un certo feeling tra la giovane e un altro concorrente della Casa più spiata d’Italia: Vittorio Menozzi. Già prima di entrare nel reality, Greta Rossetti aveva offerto parole di apprezzamento per quest’ultimo e ora, da coinquilini, l’intesa sembra piuttosto evidente.

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, l’intesa incontra lo scetticismo di Maddaloni: “Poteva aspettare…”

Come racconta il portale, Greta Rossetti e Vittorio Menozzi stanno trascorrendo diverso tempo insieme tra confessioni e punti di vista in generale. L’ex tentatrice si è sfogata con il modello dopo poche ore nella Casa proprio in relazione alle ultime querelle con Mirko Brunetti. Insieme però hanno disquisito anche di argomenti di vita in generale, trovandosi sulla stessa lunghezza d’onda soprattutto sulle ambizioni e preferenze nell’ambito della moda.

“Tu sei logorroico, a me piace ascoltare, direi che è un inizio”, queste le parole di Greta Rossetti – come riporta BlogTivvu – riferite a Vittorio Menozzi, traccia ulteriore in riferimento alla tesi di un possibile interesse per il modello. La vicinanza tra i due non è però passata inosservata ad alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023, in particolare a Marco Maddaloni. Quest’ultimo avrebbe infatti esternato il suo scetticismo in riferimento alle tempistiche. “Da esterno l’ho visto un po’ frettoloso; poteva aspettare 3 o 4 giorni. Dovresti vedere come si evolve la cosa, ti ripeto, ti dico come mi sarei comportato io: è presto, dovrebbe evitare”.

