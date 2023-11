Greta Rossetti lascia Mirko Brunetti in diretta al Grande Fratello?/ “È pronta a far sentire la sua voce”

Greta Rossetti e Mirko Brunetti, nuovo faccia a faccia al Grande Fratello 2023? L’indizio di lei

Greta Rossetti è pronta per un nuovo faccia a faccia con Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello 2023? È quanto si presume da quanto pubblicato dall’ex tentatrice su Instagram poche ore prima delle diretta del 27 novembre. Sì, perché Greta ha pubblicato una foto in treno, taggando anche la destinazione: Roma. Basta dunque poco per collegare Roma alla Casa di Cinecittà e, infine, al confronto col suo fidanzato… o ex?

Letizia Petris chiude con Paolo Masella al Grande Fratello? "Non ho il cuore libero"/ "Non posso buttarmi"

D’altronde anche le anticipazioni della diretta di questa sera annunciano per per Mirko è in arrivo qualcosa: “Nel “love affaire” che vede protagonisti Mirko, Perla e Greta anche quest’ultima farà sentire la sua voce. Che reazioni susciterà nella Casa?”, si legge nel comunicato ufficiale.

Greta Rossetti lascia Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023? Lui troppo vicino a Perla (e non solo!)

Greta Rossetti è dunque pronta a dire la sua su quanto sta accadendo tra Mirko e la sua ex Perla Vatiero che pochi giorni fa è entrata come concorrente nella Casa del Grande Fratello 2023. Inutile dire che lo stare h24 sotto lo stesso tetto ha riavvicinato i due ex, che hanno anche avuto modo di chiarire molti aspetti della loro rottura e del loro rapporto. Tra i due non sono mancati abbracci e tenerezze che di certo non avranno fatto piacere a Greta. Se a questo poi aggiungiamo alcune critiche mosse nelle ultime ore da Mirko alla sua fidanzata, con riferimento alla lite avuta con Angelica Baraldi, è chiaro che Greta non sia proprio del migliore umore. Non è dunque da escludere che questa sera arrivi da parte sua una decisione drastica: quella di chiudere definitivamente con Mirko.

Beatrice Luzzi innamorata di Vittorio o Garibaldi al Grande Fratello?/ Spunta il confessionale della verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA