Greta Rossetti, mamma Marcello Bonifacio: “Grande Fratello 2024? Ecco perché non sarà finalista”/ Nuovo attac

Grande Fratello 2024, Marcella Bonifacio attacca di nuovo la figlia Greta Rossetti: “Non la vedo in finale”

Domani andrà in onda la finalissima del Grande Fratello 2024 e si scoprirà chi vincerà tra i concorrenti ancora in gara. Prima di allora, però, dovrà essere eletto il sesto ed ultimo finalista tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti. Tuttavia la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, anche questa volta non ha perso l’occasione di attaccarla. Secondo la donna la figlia in finale non ci arriverà sicuramente e lei preferirebbe addirittura che a vincere fosse Letizia Petris.

In un’intervista a Radio Radio nel programma Non succederà più, Marcella Bonifacio, come riporta IsaeChia ha confessato senza mezzi termini: “Non ho mai pensato che Greta possa vincere, non per cattiveria ma sono molto obbiettiva e realista. Ci sono tanti fan, perché dovrei guardare mia figlia, non vedo l’obbiettività. Io spero che al televoto con Letizia e Sergio vinca Letizia. Greta ha pochi fan, non ce ne sono tanti fuori, la bontà non vince mai.” Insomma per Marcella Bonifaccio la figlia Greta Rossetti non sarà l’ultima finalista del Grande Fratello 2024.

Greta Rossetti, la mamma Marcella Bonifacio spiazza: “Piace la crudeltà non la bontà”

Marcella Bonifacio non ha dubbi, la figlia Greta Rossetti non sarà finalista del Grande Fratello 2024 perché troppo buona e gentile: “Lei è come la vedete, un po’ ingenua, ancora non ha imparato questo dalla vita non si può essere sempre gentili. Glielo insegnerà la sorella più piccola. Dei tanti commenti che leggi mi accorgo che piace più la crudeltà che la bontà, ecco perché non vedo Greta come finalista.”

Ma cosa dicono i sondaggi sul televoto del sesto ed ultimo finalista del Grande Fratello 2024? A contendersi l’ultimo posto per la corsa alla vittoria sono in tre. Stando ai dati dei sondaggi di ForumFree (forum e portale principale a tema GF) il favorito alla vittoria è Sergio D’Ottavi con la percentuale schiacciante del 56,74% seguito a notevole distanza da Letizia Petris con il 27,13% ed infine da Greta Rossetti con il 16,13%. Dunque come sostiene Marcella Bonifacio la figlia ha poche chance di aggiudicarsi la vittoria al televoto.

