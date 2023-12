Greta Rossetti: “Mirko è uscito perchè ha giocato con me e Perla”/ “Faceva le stesse cose con entrambe”

Greta Rossetti svela cosa pensa dell’eliminazione di Mirko: le sue parole

Greta Rossetti, in confidenza a Vittorio, parla dei motivi che secondo lei hanno portato all’eliminazione di Mirko Brunetti: “Quello che io non vorrei mai è che lui è uscito ed è passato per quello che non è. Questo mi dispiace. Perchè, sempre per tutelare me e lei, lui non ha espresso ciò che pensa realmente per tutelarci. Per quanto io sia arrabbiato con lui e non condivido ciò che ha fatto ho questo pensiero“.

E ancora: “Mi dispiace. Non ha detto delle cose per non far male né a me né a lei. Quindi è stato in bilico. Io e Perla ci siamo parlate, faceva la stessa cosa con tutte e due di nascosto a me o di nascosto a lei. Non voleva perdere nessuna delle due. A me faceva capire che c’era ancora amore, che lui si è fermato solo perchè ha visto un’immaturità nei miei confronti. Con lei anche, non mi va di entrare nel merito. Secondo te perchè è uscito? Perchè la gente ha visto questo.”

Greta Rossetti: “Mirko non è una persona che gioca con i sentimenti”

Greta Rossetti se da un lato riconosce che Mirko abbia ‘giocato’ con entrambe, dall’altro tenta di difenderlo spiegando a Vittorio che questi gesti non gli appartengono come persona: “La gente fuori è divisa a metà: c’è chi lo vuole con Perla e c’è chi lo vuole con Greta. Questo vogliono le persone, e sei uscito perchè hai giocato con tutte e due e la gente l’ha visto. E perchè l’hai fatto se a te non appartiene, tu non sei quello. Lui non è una persona che gioca con i sentimenti degli altri“.

Nel frattempo, sembra che Perla non sia davvero convinta che Brunetti sia stato davvero eliminato. Vatiero, dopo l’uscita del suo ex fidanzato, è sicura che si tratti di uno scherzo ben orchestrato da Alfonso Signorini. E’ davvero così? Il concorrente dovrebbe fare il suo ingresso in studio proprio nella diretta in onda questa sera. Cosa accadrà?











