Greta Rossetti “Non dimenticherò mai l’arresto di mio padre”/ “Lo perdono ma non giustifico ciò che ha fatto”

Tra le ferite della vita di Greta Rossetti c’è quella lasciata da suo padre, che ha riscoperto nella casa del Grande Fratello. “Avevo tanti mostri nell’armadio, alcuni sono riuscita ad affrontarli parlandone, perché evitavo di farlo a casa per non far soffrire mia madre. Tenerli dentro fa male. Ricordo che scoppiavo da sola nella mia camera”, ha raccontato a Verissimo.

Greta Rossetti sa che ora deve ricostruire il suo rapporto con il padre: “La situazione è complicata, perché ha fatto degli errori e come è giusto che sia li sta pagando”. Il rapporto si è sgretolato: “A nove anni mi è stato strappato via di forza. Mi ricordo quella scena quando è stato arrestato. Vorrei toglierla dalla testa, ma non ci riesco. Per me era un eroe e da un giorno all’altro non c’è più stato”.

Il dolore di Greta Rossetti per l’arresto del padre e il perdono

Quella ferita ha spinto Greta Rossetti a crescere in fretta: “Ho provato a dare forza alla mia famiglia, ma quella forza l’ho tolta a me. Se tornassi indietro lo rifarei, ma ora devo pensare a me e al Grande Fratello l’ho fatto. D’ora in poi mi rispetterò tanto”. A proposito del reality, la definisce un’esperienza unica a Verissimo.

“Ho imparato il perdono, ho perdonato papà e così sono riuscita a guardare oltre e a capire i suoi sbagli”. Ora Greta Rossetti auspica un rapporto di crescita: “Vorrei dirgli che ad oggi lo capisco un po’ di più. Non lo giustifico, ma è mio papà e lo amo tanto”, ha aggiunto Greta Rossetti scoppiando a piangere per il dolore che ancora porta dentro di sé. “Non riuscivo più ad essere felice”.

