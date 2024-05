Greta Rossetti: “Non siete fighi se fate del male”, ma il web la attacca/ “Da che pulpito, tuo fratello…”

Seppur il sipario sia calato ormai da un paio di mesi, alcuni ex concorrenti del Grande Fratello 2024 continuano ad attirare l’attenzione degli appassionati, come dimostrato dalle ultime news relative a Greta Rossetti. La giovane si è messa in evidenza sui social – come riporta Gossip e Tv – con un lodevole messaggio di sensibilizzazione contro la violenza; peccato però che molti commenti siano andati ad inveire contro di lei, piuttosto che applaudire.

Partendo con ordine, Greta Rossetti ha sentenziato in maniera doverosa e giusta contro coloro che nel quotidiano applicano la violenza quasi come fosse routine. “Non siete fighi se prendete a calci un cane, non siete fighi se fate del male a una donna. Ma perchè non pensate a costruirvi un futuro o a studiare?”. Queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello 2024 dopo aver appurato alcune notizie di cronaca relative proprio ad atti di violenza.

Greta Rossetti ‘paga’ anche per suo fratello Josh: “Parli proprio tu…”

Come riporta Gossip e Tv, una parte degli utenti che hanno interagito con il post di Greta Rossetti hanno pensato bene di scagliarsi contro quest’ultima piuttosto che soffermarsi sulla riflessione da lei esposta. Di recente suo fratello Josh Rossetti è balzato al novero della cronaca per alcuni gesti, parole e fatti non proprio vicini ai concetti espressi dalla sorella proprio nel post pubblicato sui social. Alcuni utenti hanno dunque ricordato tali eventi recenti, rimarcando come – a loro dire – non sia proprio la persona adatta per trattare l’argomento.

“Proprio lei parla? Con quel fratello che ha…”, questo uno dei commenti riportati da Gossip e Tv e apparsi in risposta allo sfogo di Greta Rossetti. Pur prendendo atto degli ultimi comportamenti del fratello Josh Rossetti, è giusto sottolineare che non parliamo della stessa persona. E’ probabilmente ingiusto bersagliare l’ex volto del Grande Fratello 2024 per qualcosa che non ha compiuto, seppur riguardante suo fratello. “Ha proprio un bel coraggio a fare la morale proprio lei…”, scrivono ancora – come riporta il portale – e sicuramente Greta Rossetti non avrà preso benissimo questo genere di commenti seppur una minoranza rispetto a chi invece ha apprezzato i suoi contenuti.











