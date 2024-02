Greta Rossetti: “Non sono al Grande Fratello 2023 per trovare il fidanzato!”/ “Ho bisogno di Vittorio…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti non vuole un altro triangolo

La casa del Grande Fratello è spesso e volentieri anticamera di nuove infatuazioni; la stretta vicinanza tra i coinquilini è chiaramente un fattore rilevante. Al centro dell’attenzione nel corso della 35a puntata del reality è finita Greta Rossetti che pare essere ‘divisa’ o ‘contesa’ tra Sergio Olivieri e Vittorio Menozzi. La giovane, superato il triangolo con Mirko Brunetti, si è però detta più volte schiva rispetto alla possibilità di intraprendere proprio ora una nuova relazione.

Nonostante i propositi di Greta Rossetti, quando si tratta di sentimenti i calcoli lasciano il tempo che trovano. Tanto Vittorio Menozzi quanto Sergio Olivieri si stanno giocando le proprie carte, come dimostrato da un video mostrato nel corso della 35a puntata del Grande Fratello 2023. La concorrente è divisa, a tratti confusa; scegliere non è semplice ammesso che ci sia davvero una strada da intraprendere e su questo tema è stata dunque incalzata da Alfonso Signorini. “Io non devo scegliere nulla perché sono due rapporti diversi e voglio bene ad entrambi; non sono venuta qua per cercare il fidanzato. Con Vittorio mi sento leggere e in questo momento della mia vita ne ho bisogno perchè ho passato un periodo difficile”. Inizia così Greta Rossetti, specificando poi ulteriormente la realtà dei rapporti con i due ragazzi. “Con Sergio sento protezione, facciamo discorsi profondi; sono due rapporti diversi. Io sono una persona fisica, se questo non va bene faccio un passo indietro…“.

Vittorio Menozzi e Sergio Olivieri, botta e risposta al Grande Fratello 2023

Alfonso Signorini ha poi passato la palla a Sergio Olivieri: “A me i triangoli non piacciono; mi piace Greta perchè è profonda, sincera, sono un suo amico. Ci sono giochi di seduzioni che appagano entrambi, ma non entro nello specifico… Si parla di sguardi, ma non stiamo discutendo di una relazione. Ho notato un Vittorio che non si era mai esposto con Greta e invece adesso…”. Tempestiva la risposta di Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023: “Non è così, io ho specificato più volte il rapporto con Greta e la vicinanza che abbiamo come personalità. Su Sergio le ho detto che mi fido di lei e l’ho spronata a viversi la cosa a modo suo. Le ho detto semplicemente di basarsi sul bene che vuole a sé stessa”.

Il dibattito tra i due concorrenti del Grande Fratello 2023 è proseguito con le domande sempre taglienti di Alfonso Signorini. “Perchè Greta non si deve fidare di Vittorio? Diciamo che sono successe tante cose tutte insieme, anche il suo esporsi quando aveva parlato solo di amicizia. Invece negli ultimi giorni, dopo il distacco da Bea, ha cambiato completamente pagina”. Ancora una volta, Vittorio Menozzi non si è tirato indietro nel replicare alla stoccata di Sergio Olivieri: “Io penso che tra me e Sergio ci sia una bella differenza, poi lei può fare ciò che vuole…”.











