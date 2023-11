Greta Rossetti nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ “Lì uscirebbe la mia parte arrogante…”

Grande Fratello 2023: Greta Rossetti e le “turbolenze” con Mirko Brunetti

Al Grande Fratello 2023 le dinamiche infuocate non mancano e spesso e volentieri risultano dominate da questioni sentimentali. Baricentro di alcune delle recenti discussioni è stato Mirko Brunetti, seppur di riflesso. La sua relazione con Greta Rossetti – conosciuta a Temptation Island – è sembrata essere appesa ad un filo fino a qualche settimana fa, soprattutto dopo il primo ingresso nella casa dell’ex tentatrice.

Dopo un primo confronto non proprio idilliaco, Greta Rossetti e Mirko Brunetti sono sembrati ancora più lontani. Di recente però l’ex tentatrice è però tornata nella Casa del Grande Fratello 2023, questa volta però con intenti differenti. La giovane non aveva gradito la vicinanza tra il suo fidanzato e Angelica Baraldi, scagliandosi in maniera dura proprio contro quest’ultima.

Greta Rossetti ribadisce: “Non entro al Grande Fratello, lascio il posto ad altre…”

Al termine del confronto tra Angelica e Greta Rossetti, è poi scoppiato l’amore con Mirko Brunetti per quello che è sembrato un vero e proprio lieto fine dopo la burrasca delle ultime settimane. Come riporta Novella 2000, l’ex tentatrice è tornata a parlare del Grande Fratello 2023 sui social, soprattutto per rispondere a chi ipotizza un suo possibile ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La giovane non ha lasciato particolare spazio ad interpretazioni con affermazioni piuttosto nette in merito.

“Vi amo, ma lasciamo l’ingresso ad altre“, queste le parole di Greta Rossetti – riportate dal portale – in risposta a chi le chiedeva se potesse essere tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Non contenta, l’ex tentatrice ha ribadito ulteriormente che le possibilità di raggiungere Mirko Brunetti nel gioco sono praticamente nulle. “Sto bene a casa mia, lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere e preferirei non farla vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice, che è molto meglio, fidatevi”.











