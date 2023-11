Greta Rossetti nuova concorrente del Grande Fratello 2023/ “Non lo faccio per Mirko!”

Grande Fratello 2023: Greta Rossetti è pronta ad entrare in Casa come concorrente

La serata dedicata alla 22a puntata del Grande Fratello 2023 è stata letteralmente monopolizzata da Mirko Brunetti; il concorrente è alle prese con un conflitto sentimentale, diviso tra due donne. Da una parte la sua ex fidanzata, Perla Vatiero, entrata come nuova concorrente del reality e con la quale sembra esserci ancora una discreta complicità. Dall’altra, la “presunta” attuale compagna – che però si è detta non più impegnata con il concorrente – Greta Rossetti, fortemente contrariata rispetto alle ultime vicende.

La 22a puntata del Grande Fratello 2023 è stata dunque condita da un ping pong di confronti e giudizi. Prima Perla Vatiero e Mirko Brunetti con il giudizio puntuale dei coinquilini; poi l’incontro tra l’ex fidanzata del concorrente e Greta Rossetti. Per finire, quest’ultima si è confrontata anche con il giovane e chiaramente non c’è stato il lieto fine.

Greta Rossetti, basta confronti a distanza: che trio in Casa con Mirko e Perla!

Alfonso Signorini ha appreso il dispiacere di Greta Rossetti, provata dopo una serata particolarmente pesante dal punto di vista emotivo. In virtù di quanto accaduto, il conduttore non si è lasciato scappare una succulenta occasione per dare ulteriore vigore e dinamicità alle vicende nella Casa più spiata d’Italia. “Greta, cosa ne diresti di diventare una nuova concorrente del Grande Fratello 2023?”.

Greta Rossetti, alla proposta di Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad uno spaesato sorriso rimandando la risposta. Poco dopo è però arrivato il verdetto da parte della diretta interessata: “Innanzitutto sono tanto delusa perchè mi aspettavo delle scuse, io di certo non mi rinnego questa esperienza per lui perchè non se lo merita; quindi dico assolutamente si!”. Il prossimo sabato, dunque, il trittico sarà al completo: l’ex tentatrice raggiunge Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023 che, ironicamente parlando, prende dunque la forma di un remake di Temptation Island.

