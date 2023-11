Greta Rossetti, nuovo attacco ad Angelica: “Grazie a me ora parli!”/ “Mi provocate? Ridicole, bassezza unica”

Greta Rossetti, duro sfogo contro Angelica e non solo: il video al Grande Fratello 2023

Greta Rossetti torna all’attacco. La fidanzata di Mirko Brunetti torna nella Casa del Grande Fratello 2023, questa volta con un video in cui torna ad attaccare Angelica Baraldi dopo aver visto delle immagini in cui la gieffina provoca di proposito Mirko con balletti provocanti.

Le parole di Greta sono molto pungenti e citano anche altre persone, come Anita: “Ho visto che hai mangiato pane e coraggio, Angelica, da quando mi hai visto. – ha esordito l’ex tentatrice – Sei stata due mesi in silenzio, senza dire una parola, sono contento che ti ho fatto questo favore. Le ho dato della gatta morta ma ho visto che ieri sera se l’è dato da sola, quindi avete fatto tutto questo casino per un giudizio, ma vedo che alla fine ha fatto tutto da sola.” Così rivolta a tutti coloro che l’hanno criticata ha aggiunto: “Ma chi siete voi per giudicarmi e dire che Mirko merita di più? Pensate più al vostro invece che pensare agli affari altrui. Mi state istigando, mi mandate frecciatine, continuate a fare battute sarcastiche… Non cedo, perché siete di una bassezza unica e alquanto ridicole!“

La replica di Mirko e Angelica all’attacco di Greta Rossetti

Dopo questo attacco, è arrivata la replica di Mirko: “Greta è molto istintiva, parte, non conta fino a 30, per me – in certe occasioni- è immatura. Non metto in dubbio che a lei possa dare fastidio il gioco di ieri sera, ma è una gag”. Anche Angelica ha detto la sua: “Non starò al mio posto, non mi faccio dire da nessuno quello che devo fare, il mio moroso è il primo che mi ha detto sii te stessa e divertiti”. Mirko ha quindi concluso: “Se avessi cambiato comportamento ed atteggiamento vuol dire che c’era qualcosa che non andava. Se continuo su questa linea è perché qui ci stiamo divertendo, abbiamo bisogno di un po’ di leggerezza”.

