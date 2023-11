Greta Rossetti: “Perla Vatiero? Vuole solo farmi arrabbiare”/ “Credo in un futuro con Mirko e…”

Greta Rossetti contro Perla Vatiero

Sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 15 novembre, Greta Rossetti replica alle parole di Perla Vatiero, pronta a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello 2023 per vivere un’esperienza che condividerà con l’ex fidanzato Mirko Brunetti. Greta, nel corso dell’intervista, non nasconde il fastidio per Perla che è ancora una presenza importante nella vita di Mirko. “Per me Perla vuole solo farmi arrabbiare. Mi definisce bambola di plastica e dice che sono tutta rifatta. Deve farsi una vita, sono passati quattro mesi e mezzo”, afferma Greta.

Perla Vatiero: "Greta Rossetti? Incommentabile, è il nulla"/ "Sta con Mirko per tutto quello che..."

La Rossetti, inoltre, sull’inizio della storia con Mirko, ha precisato quanto segue: “Non ho pensato di portarlo via a Perla, ci siamo avvicinati fisicamente quando ho capito che la loro relazione era finita. Non volevo rubarle il fidanzato e non ho mai avuto modo di parlare con lei, mi ha sempre insultato […] Ha detto tante bugie. A 25 anni non voglio mettermi in competizione con il fantasma dell’ex”.

Claudio Roma "al Grande Fratello 2023 venivo ignorato, è stata dura"/ "Beatrice Luzzi vince su tutti"

Greta Rossetti e l’amore con Mirko Brunetti

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Greta Rossetti ha anche parlato della relazione con Mirko Brunetti ribadendo di credere fortemente nell’amore che vive da alcuni mesi. “Credo tanto nell’amore che provo per Mirko, so quanto è importante per me e so che vedo un futuro con lui“, ha detto l’ex tentatrice.

“Fino a quando Mirko non verrà da me a dirmi che non mi ama più, che vuole stare con un’altra persona, io starò qui a guardarlo, a difenderlo da tutti, a difendere la nostra relazione, a crederci. Se arriverà quel momento, sarò io la prima ad augurargli il meglio perché io voglio che sia felice con o senza di me, l’importante è che sia sincero”, ha concluso.

Rosy Chin amica dell'ex fidanzata di Letizia Petris "Mi ha fatto male leggere certe cose"/ "Non mi ha detto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA