Greta Rossetti replica a Riccardo, fidanzato di Angelica: “Parole viscide”/ Perla Vatiero lo appoggia e punge

Greta Rossetti replica alle accuse di Riccardo, fidanzato di Angelica: le sue parole

Greta Rossetti, nella puntata di ieri sera, è tornata al Grande Fratello per avere un confronto con Angelica che si era ‘pericolosamente’ avvicinata al suo fidanzato Mirko Brunetti. Nel corso del faccia a faccia tra le due, l’ex tentatrice ha definito la concorrente “gatta morta” diverse volte.

A difendere Angelica ci ha pensato il fidanzato Riccardo Romagnoli, entrato nella casa per fare una sorpresa alla sua dolce metà. Proprio lui, in replica alle parole di Rossetti, ha dichiarato: “Io non accetto la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island“. Dopo la diretta, l’ex tentatrice ha replicato a Romagnoli: “Le parole di quel ragazzo, che non si capisce se sia il fidanzato di Angelica oppure no e me lo state dicendo anche voi, io le trovo un po’ viscide. Giudicare una persona perché ha fatto un programma bellissimo e spettacolare tant’è che lo consiglio a tutti perché mi ha fatto rinascere. Si commenta da solo anche lui. Com’è il detto? “Chi si somiglia si piglia“. Se stanno davvero insieme è grave visto che non si sono dati neanche un bacio. Ma sono problemi loro, io ora penso solo a Mirko“.

La situazione non è finita qui. Dopo che Greta Rossetti ha replicato sonoramente alle parole del fidanzato di Angelica, ad intervenire sulla questione si è aggiunta Perla Vatiero. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha spezzato una lancia in favore di Riccardo e ha indirettamente attaccato l’ex tentatrice.

“Ha proprio ragione il direttore Signorini – ha scritto Perla Vatiero sui social -. Non esistono più gli uomini di una volta e meritano le donne di oggi. In tutto questo, Riccardo, il fidanzato di Angelica è riuscito a dare speranza al genere maschile. Be positive“. Perla ha poi aggiunto: “I confronti con Mirko li ho rifiutati, questa è la differenza“.

Perla dice di aver rifiutato due confronti ✈️ pic.twitter.com/E0DOFxm3uT — 𝓡 🫧 (@restachilll) November 7, 2023













