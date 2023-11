Greta Rossetti, replica social all’ingresso di Perla al Grande Fratello 2023/ “Ecco la mia risposta”: la foto

Grande Fratello 2023, l’incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella Casa

Una delle più succose anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello 2023 è sicuramente l’ingresso di Perla Vatiero nella Casa. Questa sera, come annunciato nelle ultime ore, uno dei grandi temi di puntata sarà proprio l’atteso faccia a faccia tra Mirko Brunetti e la sua ex fidanzata, protagonisti di un triangolo amoroso che coinvolge anche l’attuale fidanzata di lui, Greta Rossetti. Questa sera verrà fatta ulteriore chiarezza sull’attuale natura del rapporto tra i due ex, con un confronto chiarificatore che pare necessario dopo le polemiche dell’ultimo periodo.

Ma come avrà reagito la stessa Greta alla notizia dell’ingresso nella Casa di Perla, che non ci è ancora dato sapere se sarà ospite solo temporanea per una sera o nuova concorrente a tutti gli effetti? Nelle ultime ore l’ex tentatrice è stata tempestata di domande e curiosità dai followers sui social, a tal riguardo. La sua reazione, tuttavia, lascia intendere come la ragazza sia del tutto indifferente all’ingresso della Vatiero nella Casa.

Greta Rossetti, la reazione social: “Ecco la mia risposta“

Attraverso alcune Instagram stories, Greta Rossetti ha sottolineato di non avere alcun pensiero su questo argomento, ma di essere concentrata soltanto sulla sua storia con Mirko Brunetti. Per spegnere le curiosità dei fan e cercare di mettere un punto alle insistenti domande ricevute sui social, l’ex single di Temptation Island ha così deciso di condividere la foto delle sue nuove unghie. E il dettaglio, in primo piano, non sfugge affatto all’attenzione: sulle unghie, infatti, sono scritte le lettere che formano il nome di Mirko.

“Ecco la mia risposta a tutte le vostre domande“, le parole della Rossetti che tentano di smorzare la curiosità dei followers. La ragazza sembra dunque indifferente a cosa accadrà questa sera tra Perla e Mirko, preferendo invece concentrarsi sul suo futuro al fianco del fidanzato. Dopo l’ultimo incontro a Cinecittà, i dissapori di coppia potrebbero essersi chiariti e i fan sperano che i due possano continuare la loro romantica storia d’amore.

LE UNGHIE DI GRETA, CREDO DI AVERE UN COLLASSO #GrandeFratello pic.twitter.com/ijLFiDDDzL — eva💫 (@j0ungplume) November 12, 2023













