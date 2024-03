Greta Rossetti ‘rifiuta’ Sergio D’Ottavi per i fan: “Sono diffidente”/ Buonamici punge: “Se c’è sentimento…”

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi coppia al Grande Fratello 2024? Lei bloccata per i fan…

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono una coppia oppure no? È la domanda che si pone il pubblico del Grande Fratello 2024 di fronte all’evoluzione del loro rapporto nelle ultime settimane. È chiaro che lui è molto preso da Greta e che vorrebbe fare un passo in più con lei, che invece si trattiene.

A farla tentennare anche alcuni messaggi aerei che le sono arrivati negli ultimi giorni sulla Casa del Grande Fratello 2024. “Ma cosa dovrebbe cambiare Sergio per convincerti?” chiede allora Signorini a Greta. “Lui è perfetto così, ha anche troppa pazienza e me lo dimostra. – replica la gieffina, consapevole di essere lei ad essere bloccata – Io sono diffidente di natura, in più mi arrivano questi aerei e mi faccio dei viaggi mentali. Io non credo si riferiscano a lui, non so a chi si riferiscano, ma non a lui.” continua.

Cesara Buonamici ammonisce Greta Rossetti: “Se c’è sentimento non c’è fan che ti possa bloccare”

“Di fronte a un sentimento sincero, non c’è fan che ti possa bloccare“, interviene allora Cesara Buonamici, invitando Greta a lasciarsi andare e a non pensate troppo a ciò che vuole o crede il pubblico. “Infatti il nostro limite non sono i fan. – tiene allora a chiarire Greta dopo questo intervento – Sicuramente quella settimana mi hanno influenzato un po’, però ci sono altre cose personali. Sto cercando di lasciarle un po’ andare e ci sto riuscendo.” ammette la gieffina. Intanto Sergio non si perde d’animo, e in diretta al Grande Fratello 2024 conclude: “Io non mi arrendo!”











