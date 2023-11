Greta Rossetti rompe il silenzio dopo il confronto tra Mirko e Perla/ Il messaggio per lui: “Sono felice se…”

Grande Fratello 2023, confronto tra le lacrime per Perla e Mirko

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023, e tra gli scottanti temi c’era sicuramente in lista il faccia a faccia in Casa tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il confronto, tuttavia, è andato in scena a distanza poiché la ragazza è risultata positiva al Covid e, per questo motivo, si è ritrovata costretta ad un video-collegamento. Nonostante il faccia a faccia a distanza, i due ex fidanzati hanno voluto chiarire una volta per tutte il loro rapporto, dopo la rottura maturata a Temptation Island e la neonata relazione di Mirko con l’ex tentatrice Greta Rossetti.

Inaspettatamente, durante il confronto, l’ex coppia è scoppiata a piangere l’un per l’altro, non trattenendo l’emozione per quella che è stata la loro storia d’amore. Il concorrente, in particolare, sottolinea come nell’ultimo periodo la situazione fosse diventata insostenibile, ma non dimentica l’amore e il rispetto che ha nutrito verso Perla: “Io per lei scalerei anche una montagna. Da 0 a 100 quanto le voglio bene? Mille! Le relazioni finiscono ma non devono finire l’affetto e il rispetto“.

Greta Rossetti, la reazione al faccia a faccia: “Stai tranquillo amore“

Ma come avrà reagito Greta Rossetti a questo confronto avvenuto al Grande Fratello 2023? Condividendo un frammento di video, che mostra Mirko Brunetti in lacrime dopo il confronto con Perla Vatiero, l’ex tentatrice ha rilasciato un messaggio speciale per il fidanzato: “Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice“. Parole a tratti inaspettate, dal momento che molti utenti sui social avevano ipotizzato una reazione decisamente più veemente, di fronte alle lacrime spese da Mirko per l’ex fidanzata.

Greta ha così voluto mettere in primo piano la felicità del suo compagno, invitandolo a mantenere la calma. Segno che ha compreso il suo crollo in lacrime, dopo il difficile faccia a faccia con Perla, e che è pronta ad aspettarlo a casa a braccia aperte quando l’avventura a Cinecittà giungerà al termine.













