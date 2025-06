Polemiche fantastiche e dove trovarle; no, non è il titolo di un nuovo film e non siamo ad Hollywood bensì ad Ibiza, ultima meta scelta da Greta Rossetti che pare essere riuscita a superare la sua paura di volare per trascorrere una serena vacanza in terra iberica. Non tanto per il tabù sconfitto, l’ex volto del Grande Fratello è finito nuovamente nel mirino dei social per la già chiacchierata amicizia riscoperta con una vecchia ‘acerrima nemica’: Perla Vatiero.

Simona Salvemini si è rifatta? L'ex fidanzata di Filippo Bisciglia attaccata/ "E' irriconoscibile"

Per qualche settimana si sono contese Mirko Brunetti, poi Greta Rossetti si è defilata lasciando appunto a Perla Vatiero la strada spianata anche se quel ritorno di fiamma ebbe davvero vita breve. Oggi, le due ex ‘avversarie’ e concorrenti del Grande Fratello – oltre che Temptation Island – sembrano aver instaurato un rapporto di complicità che va ben oltre i dissapori di un tempo. Nulla di così scabroso; forse atipico ma non certo la cosa più anomala mai vista; eppure, il mondo del web sta incendiano i profili di entrambe con commenti velenosi e critiche nemmeno troppo velate per questa amicizia che sembra lasciare ai fan più di qualche dubbio.

Javier Martinez torna a giocare a pallavolo: dove vedere la partita dell'ex gieffino?/ Tifosi e fan scatenati

Greta Rossetti sbotta sui social dopo le critiche per l’amicizia con Perla Vatiero: “Ma come vivete?

Prima di oggi solo repliche velate, non dirette; ora Greta Rossetti – come racconta Isa e Chia – ha però deciso di rompere il silenzio a proposito dell’amicizia con Perla Vatiero. Come anticipato, l’ex concorrente del Grande Fratello ha documentato in rete il suo viaggio a Ibiza – che inizialmente doveva essere a Barcellona, salvo cambio di programma last minute – e proprio la vacanza è stata pretesto per dare la sua versione dei fatti.

“Quando non pubblicavo nulla ero sola e non avevo amici, ero disperata; ora che sono in vacanza con amici nemmeno vi va bene…”. Inizia così Greta Rossetti sottolineando come spesso il popolo del web si dimostri scontento e critico a prescindere dalle decisioni. La giovane ha poi aggiunto, in maniera piccata: “…Voi siete malati. Voi non avete amici, amiche? Questo non vuol dire che io venga usata”. Quest’ultimo riferimento è alla tesi secondo cui l’amicizia con Perla Vatiero sarebbe – a detta di alcuni utenti – solo una strategia in termini di hype. Greta Rossetti, allora, ha chiosato: “Ma come vivete? Io comunque continuo a prendere il sole e rilassarmi!”.

Alfonso Signorini rivuole Oriana Marzoli al Grande Fratello? "L'ho amata"/ La stoccata a Daniele Dal Moro