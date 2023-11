Greta Rossetti sbotta contro il Grande Fratello 2023 dopo l’ingresso di Perla?/ “Non fanno vedere nulla…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti duro sfogo sui social per i messaggi “censurati”

La ventesima puntata del Grande Fratello 2023 è stata impreziosita da un clamoroso colpo di scena, in realtà già annunciato per i telespettatori. Nella Casa del reality ha fatto il suo ingresso come nuova concorrente Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. La giovane sarebbe dovuta entrare già lo scorso lunedì, ma a causa della positività al Covid il grande evento è stato rimandato a ieri sera.

L’ingresso di Perla Vatiero come nuova concorrente del Grande Fratello 2023 ha lasciato Mirko Brunetti di stucco. La sua preoccupazione è subito andata a Greta Rossetti, attuale fidanzata, con un sonoro “Ti amo” che è valso quasi come rassicurazione. Proprio l’ex tentatrice di Temptation Island in queste ore sta facendo discutere sui social con alcuni post che sembrano una vera e propria frecciatina nei confronti degli autori del reality condotto da Alfonso Signorini.

Greta Rossetti “isolata” dal Grande Fratello 2023: “Io più di questo non posso fare…”

“Ragazzi, mi state scrivendo di far sentire le parole belle che ho detto nei confronti di Mirko, il supporto che gli ho dato in questi giorni; io l’ho postato, ho fatto interviste, ho messo video. Ho postato mille storie dove facevo vedere il confronto e la mia felicità e il mio essere orgogliosa di lui”. Queste le parole di Greta Rossetti dopo l’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 – riportate da Coming Soon – con la giovane che ha lamentato velatamente il fatto che tutti i suoi sforzi passino inosservati non venendo riportati al diretto interessato, Mirko Brunetti.

Greta Rossetti – come riporta il portale – ha poi aggiunto: “Se loro non lo fanno vedere io che ci posso fare? Io più di questo non posso fare, io sono a casa”. La fidanzata di Mirko Brunetti ha dunque messo in evidenza una sorta di impotenza rispetto alla volontà di comunicare al concorrente del Grande Fratello 2023 tutto il supporto che sta offrendo a distanza. “Io non so facendo nessun gioco; io quello che dovevo fare l’ho fatto… Non prendetevela con me perché io non c’entro. Se non viene fatto vedere io non posso farci niente”.











