Greta Rossetti, scontro social con Perla dopo Temptation Island 2023/ La fidanzata di Mirko: “Quel video…”

Greta Rossetti rompe il silenzio su Perla dopo Temptation Island 2023

Temptation Island 2023 ha cambiato la vita di diversi protagonisti, in primis Perla e Mirko che si sono detti addio iniziando a frequentare altre persone. La conoscenza tra Perla e il tentatore Igor continua mentre la tentatrice Greta Rossetti e Mirko si sono immediatamente fidanzati. Negli scorsi giorni, nel corso di una reunion, sul web, è spuntato un video in cui con Francesca Sorrentino imitava la scena di un bacio in auto. Qualcuno ha immediatamente pensato ad una frecciatina nei confronti di Greta che, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha svelato la verità.

“No, ragazzi non penso assolutamente niente. Faccio fare alle persone quello che le fa star meglio. Secondo me è un video tra di loro semplicissimo, non riferito a me. Poi magari mi sbaglio… Ma secondo me no, non ho mai pensato a niente. Anzi, mi è dispiaciuto che avete pensato che la mia fosse stata una risposta, quando ho scritto ‘meglio finte che cattive’. In realtà, era riferito alle persone che mi insultano. È molto difficile che io replichi a qualcosa, se non so al 100% che è riferito a me. Ma anche se dovessi saperlo, non me ne fregherebbe proprio. Ma, secondo me, quel video non è stato una frecciatina, poi magari mi sbaglio”, le parole di Greta.

Le parole di Greta Rossetti su Mirko

Nel rispondere alle domande dei followers, Greta Rossetti ha anche parlato di Mirko con cui l’amore è nato all’interno del villaggio di Temptation Island 2023. Un sentimento che ha travolto entrambi al punto che Mirko ha deciso di mettere fine all’importante storia con Perla per iniziare una relazione con lei anche se nel villaggio non c’è stato alcun bacio.

“Non ci siamo baciati perché, vuoi o non vuoi, lui era una persona fidanzata e io porto rispetto alle coppie e alle donne. Un bacio è una mancanza di rispetto, per me, assoluta. Poi non ce ne era bisogno, perché ci siamo avvicinati molto mentalmente, il bacio sarebbe stato solo una cosa in più”.

