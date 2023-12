Greta Rossetti: spunta un regalo a Perla Vatiero / Il messaggio, dopo il “triangolo” al Grande fratello

Grande fratello 2023, Greta Rossetti sorprende con un gesto inaspettato per Perla Vatiero

Probabilmente può dirsi impossibile, per l’occhio pubblico di Grande fratello 2023, che le storiche rivali in amore, Perla Vatiero e Greta Rossetti, possano diventare amiche, eppure c’é un risvolto inaspettato. Nel mezzo delle dinamiche di Grande fratello 2023, correnti, Greta Rossetti sorprende, dopo aver coperto il ruolo di rivale in amore di Perla Vatiero, in quanto concorrenti prima in qualità di tentatrice e fidanzata in coppia con il fidanzato storico a Temptation Island e poi gieffine coinquiline con l’ex di entrambe al Grande Fratello, rispetto alle lovestory registratesi con Mirko Brunetti come “terza incomoda” e fidanzata storica. Il giovane, dopo aver lasciato Perla Vatiero e avviato una liaison amorosa con Greta Rossetti per effetto della conoscenza con quest’ultima alla prova del nove fallita dell’amore con la fidanzata, per poi chiudere i rapporti intimi anche con quest’ultima, si é ritrovato al centro del “triangolo” nato a Temptation Island con le rivali coinquiline come lui ingaggiate nel cast del gioco di Grande fratello 2023.

E dopo l’uscita di scena con l’eliminazione al Grande Fratello di Mirko, Greta porge, nel mezzo delle festività natalizie, in dono a Perla il suo omaggio per il compleanno della rivale.

In occasione della celebrazione del 28esimo compleanno di Perla Vatiero, così come il resto del cast dei concorrenti al Grande Fratello 2023 Greta Rossetti avanza una sorpresa alla festeggiata. Un gesto epistolare, inaspettato, tanto che il messaggio di Greta Rossetti indirizzato a Perla Vatiero fa ora rumore nel web, segnando un tripudio di interazioni social di consenso, tra like, commenti e condivisioni di apprezzamento.

Il regalo di Greta, tra le scuse a Perla

“Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa -fa sapere Greta Rossetti nel messaggio destinato a Perla Vatiero, come un dono in formato di scuse per aver coperto il ruolo di “terza incomoda” nella lovestory con Mirko Brunetti-. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”.

