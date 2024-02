Greta Rossetti su Sergio D’Ottavi: “Lo conosco da 2 mesi, ma non lo conosco com’è fuori”/ “Non vorrei che…”

Grande Fratello 2024, Marco Maddaloni a Greta Rossetti: “Tra te e Sergio…“

Al Grande Fratello 2024 si continua a parlare del rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, sempre più al limite tra una complice amicizia e un reciproco interesse. La concorrente negli ultimi giorni ha messo un freno alla situazione, ribadendo che con il coinquilino c’è indubbia alchimia, ma che preferirebbe non andare oltre. Ora, l’ex protagonista di Temptation Island è tornata sull’argomento durante una chiacchierata con Marco Maddaloni in Casa, come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione.

“Ti ho sempre detto che tra te e Sergio ci vedevo qualcosa di diverso, non dico malizioso, ma qualcosa che poteva sfociare in qualcosa di diverso“, ammette il judoka, facendo poi un paragone con il rapporto che la ragazza aveva con Vittorio Menozzi, uscito dal gioco. “Con Vittorio c’era tanta complicità di amicizia, ci passavi molto più tempo sdraiata a letto, e con Sergio questo non lo fai. Non dico perché hai paura, ma potrebbe scattare qualcosa di chimico, con Vittorio questa cosa non la sentivi“.

Greta Rossetti: “Non vorrei che partisse una cosa troppo velocemente“

Greta Rossetti spiega a Marco Maddaloni per quale motivo non vorrebbe avvicinarsi troppo a Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2024. Parlando dei suoi trascorsi sentimentali, ammette: “Ho sempre avuto solo rapporti fisici“. Per questo preferirebbe approfondire una conoscenza con qualcuno, ma slegata dalla complicità a livello fisico: ecco perché, spiega, al momento preferirebbe non sdraiarsi a letto con lui anche solo per qualche chiacchiera.

“Non lo fai perché senti un po’ di chimica e sai che, se facessi un gesto del genere, potrebbe partire qualche altra cosa“, spiega Maddaloni. E la coinquilina conferma: “Esatto, ed è quello che tengo sotto controllo, perché non vorrei che partisse una cosa troppo velocemente senza conoscere una persona al 100%. È vero che lo conosco da due mesi, però lo conosco qui dentro, non lo conosco com’è fuori“. Poi, ribadisce l’interesse per Sergio a livello fisico: “C’è alchimia fisica“.

