Greta Rossetti tra Vittorio e Sergio: triangolo al Grande Fratello?/ “Sono indecisa”, la loro reazione

Greta Rossetti interessata sia a Vittorio Menozzi che a Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2023: nasce il nuovo triangolo!

Nella Casa del Grande Fratello, tra una lite di Beatrice Luzzi e una minaccia d’abbandono da parte di altri concorrenti, si sviluppano anche dinamiche di altro tipo. Negli ultimi giorni c’è infatti Greta Rossetti che è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico del GF per il suo avvicinamento sua a Vittorio Menozzi che a Sergio D’Ottavi. Fino alla scorsa settimana Greta considerava il primo come un fratello e il secondo come un amico, eppure sono bastati pochi giorni per farle cambiare idea.

Non solo Rossetti si è avvicinata ulteriormente ad entrambi, ma si è anche detta ‘indecisa’ tra i due, nonostante fino a poco prima non considerasse una possibile storia d’amore dopo quanto accaduto con Mirko Brunetti.

Sergio D’Ottavi smonta Greta, Vittorio ci ‘casca’: cosa sta accadendo al Grande Fratello

Se Vittorio Menozzi sembra farsi risucchiare sempre più da questo triangolo, lasciandosi andare a coccole e tenerezze varie con Greta, Sergio sembra molto meno disposto a farsi coinvolgere. Pur non negando un interesse nei confronti di Greta, che ha dichiarato a chiare lettere anche alla diretta interessata, lo chef non è disposto a far parte di un triangolo. È stato proprio lui a dirlo a Greta quando quest’ultima gli ha detto: “Sento che per me è difficile, vuoi o non vuoi è difficile. Vuoi o non vuoi… l’unico modo per facilitarmi è vivermela”.

D’Ottavi ha però smontato Greta, dicendole: “Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste, perché le amicizie non creano triangoli, non creano dinamiche e poi perché…” A questo punto la regia ha però staccato l’audio con i due ragazzi, censurando di fatto la conversazione. Fatto sta che questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Greta verrà messa alle strette da Signorini sui due ragazzi.











