Greta Scarano, chef in “La cena stellata”/ Al suo fianco c’è Salvatore Esposito

Greta Scarano è certamente una delle attrici più popolari del momento, reduce dalla serie “Speravo de morì prima“, dove vestiva i panni di Ilary Blasi, che può essere più che soddisfatta per il bel momento che sta vivendo sia sul piano professionale sia su quello privato. Le nozze con il fidanzato Sydney Sibilia sembrano essere ormai vicinissime, ma sono diversi anche i registi che decidono di lavorare con lei. Tra questi c’è David Minnella, popolare anche per avere diretto diversi programmi Tv come “La notte degli chef.

Chi ama il suo modo di recitare potrà ora seguirla nel film “La cena perfetta“, nei cinema il 26, 27 e 28 aprile. Si tratta di una pellicola che potrà essere apprezzata da chi ama le storie sentimentali, ma non disdegna i colpi di scena che tengono desta l’attenzione dello spettatore fino alla fine.

Greta Scarano torna al cinema: ecco il suo nuovo film

Al fianco di Greta ne “La cena perfetta” c’è Salvatore Esposito, attore che ha acquisito popolarità grazie a “Gomorra“. L’attrice veste i panni di una chef, che decide di dare una seconda possibilità a Carmine (interpretato da Esposito), camorrista in cerca di un’occasione di riscatto.

La Scarano è rimasta subito entusiasta del personaggio che le è stato affidato: “Io adoro mangiare e i programmi di cucina, adoro andare per ristoranti, poteva essere anche scritto meno bene il film, probabilmente lo avrei fatto lo stesso pur di far finta di essere una chef – ha detto in conferenza stampa -. E’ un ambiente gerarchico, quindi uno deve capire bene le gerarche. Io ero il capo della cucina, quindi era perfetto, non dovevo capire molto, dovevo essere solo il capo. e poi c’era la brigata con i vari sous chef. Io mi sono divertita tantissimo a trattare male le persone ma dopo, puntualmente, dovevo andare a chiedere scusa a fine riprese, perché veramente esageravo. E’ anche scritto così, però a uno gli dicevo: ‘Ti faccio lo scalpo’. Cioè gli dicevo di tutto a questi poveracci, molti dei quali cucinavano per davvero”.

