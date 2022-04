Greta Scarano/ Fidanzata con Sydney Sibilia: “Amore nato sul set. Un figlio? Vorrei…”

Greta Scarano è la protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus nel preserale di Rai 1. La celebre attrice cercherà questa sera di individuare il parente misterioso in modo da potersi aggiudicare il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Attrice molto apprezzata dal pubblico italiano, Greta Scarano sarà presto al cinema con La cena perfetta, commedia thriller diretta da Davide Minnella in cui recita al fianco di Salvatore Esposito.

LDA Amici 21, Bandana nuovo tormentone / "L'America sembra te, più lontana"

Parlando invece di vita privata, nonostante la Scarano sia molto riservata, gli ultimi gossip la vogliono felicemente fidanzata con Sydney Sibilia. Lui è un regista ed è proprio il lavoro ad averli legati: lei è stata protagonista di ben due dei suoi film, Smetto quando voglio e Smetto quando voglio-Ad honorem.

Greta Scarano e Sydney Sibilia: un amore nato sul set

In un’intervista di circa un anno fa al settimanale F, Greta Scarano ha raccontato di aver incontrato Sydney nel 2016 ma di essersi innamorata di lui solo tempo dopo: “Ora, anche se non lavoriamo fisicamente sullo stesso set, di fatto, lavoriamo sempre insieme, perché tutte le cose che faccio io o che fa lui ce le raccontiamo a casa. Ci confrontiamo tanto, stiamo bene, ci divertiamo, ci facciamo un sacco di risate”. Si è parlato anche di matrimonio per la coppia, mai confermato dai diretti interessati. In merito alla possibilità di diventare mamma, la Scarano invece ammise: “A me un figlio piacerebbe adottarlo perché sulla Terra siamo tantissimi e questa è una cosa che mi toglie il sonno la notte, ha conseguenze enormi, come ha dimostrato l’esplodere del Coronavirus, dovuto anche a squilibri dell’ecosistema. Un figlio vorrei anche averlo, forse, ma non ho quell’ossessione. Non ho mai avuto il sogno della famiglia del mulino bianco, del matrimonio”.

Mariana Vishegirskaya/ "La verità sull'attacco a Mariupol e il battaglione Azov...."

LEGGI ANCHE:

Ultima fermata, 4a puntata/ Diretta e coppie: Giuseppe e Celeste, Marco e Valentina…

© RIPRODUZIONE RISERVATA