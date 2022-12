Greta Spreafico/ Barista: “Il giorno della scomparsa amici l’hanno vista alterata”

Il caso legato alla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante 53enne scomparsa lo scorso 4 giugno 2022, è stato nuovamente approfondito ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 12 dicembre 2022. In particolare, l’inviato Edoardo Lucarelli ha raccolto la testimonianza del titolare di un locale, di nome Federico, che l’artista era solita frequentare a scopo “canoro”.

Come ha riferito l’uomo, Greta Spreafico “veniva sempre a cantare con noi al bar, era bravissima. Ultimamente aveva problemi di salute ed era un po’ provata. Una settimana prima che sparisse è venuta qua, ha cantato ed è andata via con Andrea Tosi. Lei beveva qualche birretta, non si concedeva eccessi, era molto moderata. Il giorno della scomparsa l’hanno vista un po’ alterata, i suoi amici hanno riferito questo. Penso che lei e Andrea Tosi abbiano fatto tutti i bar quel giorno per parlare di musica. So che sono andati a prendere una pizza all’una di notte e mi sembra strano che lei sia sparita in modo così silenzioso. È una cosa incredibile, non so neppure cosa pensare”.

GRETA SPREAFICO, L’INVESTIGATORE PRIVATO EZIO DENTI

Ezio Denti, investigatore privato originariamente incaricato dalla cantante di indagare su presunti pericoli per la sua incolumità, a “Storie Italiane” ha espresso il suo parere sulla vicenda: “Credo che a Greta Spreafico non sia accaduto nulla di ciò che temeva e non credo neanche che questa donna si sia suicidata. Sto aspettando e spero che mi venga conferito un incarico per fare un accertamento su di lei. O questa donna ha conosciuto qualcuno e le è capitato qualcosa oppure è un allontanamento volontario. Bisogna capire effettivamente quale strada abbia preso: secondo me vuole cambiare vita, ma è anche vero che tante cose non quadrano”.

Che cosa, ad esempio? “Greta Spreafico aveva per esempio bisogno di soldi, doveva vendere la sua casa a Porto Tolle. Secondo me era una donna lucida, senza problemi, che sta nascondendo qualcosa. Per me è stata rapita e le hanno fatto del male oppure si è allontanata di sua volontà”.











