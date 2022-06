Greta Spreafico, cantante scomparsa/ Fratello “preoccupato, sparita prima del rogito”

Dallo scorso 4 giugno si sono perse le tracce di una donna, Greta Spreafico, cantante di Erba. Il suo caso è stato trattato nel corso della trasmissione Chi l’ha visto: cosa c’è dietro la sia sparizione? Potrebbe esserci una casa da vendere e la sua decisione a non farlo più; la sua scomparsa coinciderebbe proprio con questa vicenda. Greta è una cantante che solitamente si esibisce in giro nei locali ed ha anche una sua band rock molto seguita. Il compagno ai microfoni del programma di Rai3 l’ha definita “una ragazza energica e sempre sorridente”.

Proprio tramite la musica la 53enne ha conosciuto Gabriele, suo attuale compagno. Negli ultimi tre anni però, la vita di Greta non è stata particolarmente facile a causa di un problema di salute. Nonostante questo però non ha mai smesso di lottare ed aiutare gli altri, condividendo un progetto contro la violenza sulle donne, come ha raccontato un’amica di Greta ai microfoni di Chi l’ha visto.

Greta Spreafico scomparsa prima del rogito: fratello preoccupato

Generosa, buona e dall’animo gentile: così viene descritta Greta Spreafico dall’amica. Dallo scorso sabato 4 giugno, di Greta si sono perse le tracce ma non da Erba, dove ha sempre vissuto, bensì da Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove si era recata da alcuni giorni per risolvere una questione: la vendita di una casa. “Una casa che le aveva lasciato il nonno e quindi si è trasferita lì”, ha spiegato il compagno. “Era intenzionata a venderla, ma il giorno in cui sarebbe dovuta andare a fare la compravendita non si è presentata e da lì è iniziato l’allarme”, ha aggiunto.

Cosa le è successo? Ciò che è emerso è che in casa sarebbe stato trovato uno dei suoi due cellulari e la donna sarebbe sparita insieme alla sua auto, una Kia Picanto nera. Greta risulta irraggiungibile da sabato. “E’ molto allarmante questo, non ci spieghiamo se è andata via per paura di concludere questo atto, se è stata costretta ad andare via o quale altra causa possa averla portata ad allontanarsi con la sua auto”, ha commentato l’amica. Ad intervenire anche uno dei suoi fratelli, anche lui stupito da questa sparizione improvvisa: “questa è la cosa per cui sono preoccupato perché il fatto che sia accaduto prima di questo rogito mi preoccupa. Non so in questi 15 anni che rapporti ed amicizie abbia creato lì”, ha aggiunto.











