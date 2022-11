Greta Spreafico cantante scomparsa/ Il giallo delle ultime ore, “Aveva delle paure”

Greta Spreafico è scomparsa a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, nel giugno scorso e di lei si è persa inspiegabilmente ogni traccia. Lo sostiene la famiglia, da mesi impegnata nelle ricerche della cantante 53enne originaria di Erba sparita misteriosamente poche ore prima di concludere la vendita di un immobile che aveva ereditato. Nel giallo si insinuano le dichiarazioni di Andrea, un uomo che la donna avrebbe conosciuto via social e che con lei avrebbe trascorso le ultime ore prima della sparizione, e il racconto del compagno, Gabriele, che sottolinea di aver ricevuto un sms anomalo alle 3.06 del mattino dall’utenza di Greta Spreafico. Si tratta di un messaggio che potrebbe non essere stato scritto da lei per via di un contenuto inedito nella loro comunicazione di coppia: un “buonanotte” che la 53enne non gli avrebbe mai detto in oltre un anno di relazione e che, secondo il fidanzato, non avrebbe senso.

Chi l’ha visto? torna sul caso della cantante scomparsa e riporta le parole del compagno di Greta Spreafico, in una intervista in cui l’uomo evidenzia gli aspetti salienti del suo carattere e del suo approccio alla vita. Greta Spreafico, secondo quanto raccontato dal fidanzato, è una donna solare “con alti e bassi” in cui non mancano accenti di sconforto per alcuni disturbi di salute contro cui, però, ha sempre lottato con forza. Nella trasmissione di Federica Sciarelli anche l’appello dei componenti della band con cui Greta Spreafico impegna il suo tempo nel segno della comune passione per la musica: “Chi sa parli“.

Greta Spreafico, il compagno Gabriele a Chi l’ha visto?: “Aveva delle paure”

Ci sono zone d’ombra ancora irrisolte nel caso di Greta Spreafico, la cantante scomparsa nel giugno scorso in provincia di Rovigo insieme alla sua auto, una Kia Picanto nera targata EF080DT. La Procura, secondo quanto riportato da Chi l’ha visto?, avrebbe aperto un fascicolo con l’ipotesi di sequestro di persona, ma più passano i giorni e più si fa strada lo spettro di uno scenario peggiore. Il compagno, Gabriele Lietti, ha parlato davanti alle telecamere della trasmissione di Rai 3 e ha descritto la storia di Greta Spreafico in questi termini: “Greta era piena di vita, un’esplosione di simpatia, ma come tutti aveva le sue fragilità emotive. Una storia comunque difficile, un passato difficile, ogni tanto aveva soprattutto delle paure…“.

Secondo quanto raccontato dal compagno di Greta Spreafico al programma di Federica Sciarelli, la donna avrebbe avuto una particolare paura negli ulltimi tempi, quindi a ridosso della scomparsa: “Aveva paura di essere in pericolo“. Stando a quanto dichiarato dall’uomo, Greta Spreafico avrebbe raggiunto Porto Tolle la prima volta a fine marzo per “decidere se vendere o no la casa” ereditata dal nonno. Vi avrebbe trascorso 15 giorni da sola, senza di lui, e non gli avrebbe raccontato nulla di particolare. A giugno, poche ore prima del rogito per la conclusione della vendita, però, la donna è scomparsa. Prima di sparire, avrebbe trascorso la serata con Andrea, l’uomo conosciuto qualche mese prima sui social. Poi il buio e una serie di domande ancora senza risposta.













