Greta Spreafico cantante scomparsa/ Il racconto di un testimone a Chi l’ha visto?

Greta Spreafico, cantante 53enne originaria di Erba, in provincia di Como, risulta scomparsa dal 4 giugno scorso. Della donna, da qualche tempo residente a Porto Tolle (Rovigo), si sarebbero perse le tracce inspiegabilmente a poche ore dalla conclusione della vendita di un’abitazione di sua proprietà. Secondo la ricostruzione di Chi l’ha visto?, che torna oggi sul caso, la 53enne si sarebbe allontanata a bordo della sua auto, una Kia Picanto nera con targa EF080DT, e uno dei suoi due telefoni sarebbe stato trovato nella sua casa. L’altro risulterebbe spento. A lanciare l’allarme sulla scomparsa di Greta Spreafico sarebbe stato il compagno che, non avendo risposte al cellulare, avrebbe raggiunto l’abitazione di località Ca’ Tiepolo senza trovarla.

Fratelli Bianchi, spunta nuova accusa/ "Uccidevano animali per farli soffrire"

Il mistero che avvolge la vicenda di Greta Spreafico è tra i casi protagonisti della puntata di Chi l’ha visto? in onda questa sera. La trasmissione di Federica Sciarelli, come da anticipazioni, propone la testimonianza di una persona che avrebbe trascorso con Greta Spreafico le ore precedenti alla sparizione. Si tratterebbe di un uomo che la cantante 53enne avrebbe conosciuto via social e che avrebbe deciso di parlare ai microfoni del programma di Rai 3.

Lord Lucan ancora vivo?/ 3 carte di Cluedo potrebbero riscrivere la storia del giallo

Il giallo di Greta Spreafico a Chi l’ha visto? con la testimonianza di un uomo

Secondo quanto ricostruito finora, prima di scomparire Greta Spreafico si sarebbe trovata a Porto Tolle per occuparsi della vendita di un immobile ereditato dal nonno. La donna avrebbe trascorso l’ultima serata in compagnia di un uomo conosciuto sui social, lo stesso che avrebbe affidato la sua testimonianza ai microfoni di Chi l’ha visto?. Greta Spreafico avrebbe avuto un appuntamento proprio per concludere l’affare sulla casa nelle ore successive a quelle in cui sarebbe scomparsa. Tutto, stando alla ricostruzione fornita dalla trasmissione di Rai 3, era pronto: il rogito sarebbe stato fissato per la mattina del 6 giugno scorso, ma di lei si sarebbero perse le tracce nelle 48 ore precedenti.

Miriam Ciobanu/ La madre Adriana caccia il fidanzato durante funerale: "vattene"

Greta Spreafico non si sarebbe presentata presso lo studio del notaio in cui era attesa per firmare i documenti, sparita misteriosamente dal 4 giugno. Non è chiaro se la donna avesse cambiato idea all’ultimo momento, o se invece le sia successo qualcosa di grave. Il giallo non è ancora risolto e questa sera Chi l’ha visto? prova a fare un passo avanti nelle ricerche della cantante originaria di Erba.











© RIPRODUZIONE RISERVATA