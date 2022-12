Greta Spreafico/ Il giallo dei soldi della cantante scomparsa a Porto Tolle

Il mistero intorno alla sorte di Greta Spreafico è sempre più fitto. Dalla scomparsa della cantante 53enne di Erba, le cui tracce si sono perse a Porto Tolle (Rovigo) il 4 giugno scorso, sono trascorsi 6 mesi e non c’è ombra di una soluzione. Nel giallo si innestano le testimonianze di chi ha conosciuto Greta Spreafico (l’ultima quella di Ezio Denti, che sarebbe stato contattato dalla donna per investigare su chi, a suo dire, avrebbe potuto farle del male) e in particolare quelle di due persone, Andrea Tosi e la sua compagna, Giulia, intervistati da Chi l’ha visto? in merito alle ultime ore passate insieme alla donna.

Si tratta dell’uomo con cui Greta Spreafico si sarebbe vista la sera prima della sparizione (dopo una iniziale conoscenza via social), e della donna che vive con lui e che ha raccontato, davanti alle telecamere della trasmissione di Federica Sciarelli, di un “portafogli pieno di biglietti da 50 euro” che Greta Spreafico avrebbe avuto con sé a ridosso della scomparsa. Perché tutti quei contanti? E che fine avrebbero fatto? Secondo Tosi e compagna, si sarebbero accorti della presenza di un’importante somma di denaro nel portafogli di Greta Spreafico perché lei lo avrebbe affidato all’uomo per pagare una birra al bar. Le cose sono andate così? Impossibile, al momento, averne riscontro. Certo è che Greta Spreafico, secondo quanto dichiarato dal compagno, Gabriele Lietti, e dall’investigatore Denti, avrebbe covato una profonda paura per la propria incolumità nelle settimane precedenti la sparizione.

Greta Spreafico, nel giallo della scomparsa anche il mistero dei soldi nel portafogli

“Quando ho conosciuto Greta, era una serata di fine maggio. Siamo andati in un bar e abbiamo bevuto 2 o 3 birre insieme (…). Al mare, a Barricata, Andrea e Greta sono andati e hanno bevuto una birra. Ha pagato lei, ha mandato lui a pagare, ha dato il portafoglio in mano a lui e dentro era pieno di soldi“. È da queste parole, affidate dalla compagna di Andrea Tosi – “amico” di Greta Spreafico conosciuto via social e con cui avrebbe passato le ultime ore prima della scomparsa – ai microfoni di Chi l’ha visto? che comincia un altro mistero nel caso della cantante 53enne sparita a Porto Tolle.

La donna ha detto di aver conosciuto anche lei Greta Spreafico e ha aggiunto un particolare che Tosi non aveva raccontato nelle sue precedenti interviste rilasciate al programma, e a un certo punto si è rivolta proprio al compagno: “Quando è stata qui (a casa della coppia, ndr) con lui… Gliel’hai detto che quando è stata qui voleva avere un rapporto un po’ più affettivo con te, caloroso?”. A quel punto, davanti all’inviato della trasmissione, Andrea Tosi ha detto quanto segue: “Greta mi abbracciava, ma era un abbraccio che voleva sentire conforto di una persona, voleva starci vicino, ma io non l’ho messa in malizia“. Insomma, oltre alla presenza di una somma di denaro importante – “molti biglietti da 50 euro” secondo il racconto della coppia -, secondo i due, Greta Spreafico avrebbe cercato un contatto fisico con “l’amico” che aveva visto appena due volte dopo una iniziale conoscenza sui social. Oggi, a 6 mesi dall’alba del giallo, la Procura di Rovigo indagherebbe per sequestro di persona. Quei soldi hanno a che fare con la scomparsa? Qualcuno li ha presi o sono spariti insieme a Greta Spreafico?











