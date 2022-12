Greta Spreafico/ Il giallo della cantante scomparsa: “Aveva conosciuto un’amica…”

Greta Spreafico, cantante 53enne originaria di Erba, è scomparsa dal giugno scorso a Porto Tolle (Rovigo) poche ore prima di concludere la vendita di un immobile ereditato dal nonno. Il compagno, Gabriele, ha parlato a Chi l’ha visto? sottolineando le sue perplessità sull’ultimo sms ricevuto dalla donna, un “buonanotte” che in quasi due anni di relazione lei non gli avrebbe mai inviato. A parlare davanti alle telecamere è stato anche un altro uomo, Andrea Tosi, che avrebbe incontrato Greta Spreafico dopo una prima conoscenza via social e con lei avrebbe trascorso l’ultima sera prima della sparizione.

ALICE NERI/ Dal mistero delle maniglie all'ipotesi stalker: il giallo si infittisce

L’uomo ha dichiarato che Greta Spreafico avrebbe chiesto di concludere la serata insieme a casa, ma lui avrebbe declinato e intorno alle 2 si sarebbero salutati dopo aver girato a lungo in auto lungo il delta del Po e aver fatto tappa in due locali per prendere delle birre. All’inviato della trasmissione di Rai 3, Tosi ha detto di non ritenere quell’invito come “sentimentale”, ma ci sarebbero alcuni elementi che non tornano nell’intera storia che ha preceduto la scomparsa di Greta Spreafico. Il compagno della donna ha riferito a Chi l’ha visto? che la 53enne gli avrebbe rivelato di aver stretto un forte legame di amicizia con una donna di nome Giulia durante la sua permanenza a Porto Tolle, dove si era recata da sola, nel maggio scorso, per questioni legate all’eredità. Lo stesso nome, riporta il programma di Federica Sciarelli, della compagna di Andrea Tosi che adesso, a distanza di diversi mesi dall’inizio del mistero, avrebbe deciso di dire la sua fornendo dettagli particolari.

Gaetano Alaimo, cardiologo Favara ucciso da paziente/ Bruzzone "Omicidio premeditato"

Greta Spreafico, parla la compagna di Andrea Tosi: “Aveva tanti soldi”

Giulia, la compagna di Andrea Tosi, è la stessa amica di cui Greta Spreafico aveva parlato al compagno Gabriele? Se lo chiede l’uomo e se lo chiede la trasmissione Chi l’ha visto?, che l’ha intervistata insieme all’uomo con cui la cantante 53enne avrebbe trascorso l’ultima serata prima della scomparsa. Le parole della donna, davanti alle telecamere del programma di Rai 3, ricalcano una storia singolare che sicuramente passerà al vaglio degli inquirenti: “Quando ho conosciuto Greta era una serata di fine maggio, siamo andati in un bar e abbiamo bevuto 2 o 3 birre insieme (…). Al mare a Barricata – ha aggiunto la donna – Andrea e Greta sono andati e hanno bevuto una birra. Ha pagato lei, ha mandato lui a pagare, ha dato il portafoglio in mano a lui e dentro era pieno di soldi“.

Guerrina Piscaglia, curia e premostratensi restano nella causa/ Negata estromissione

Secondo la versione della compagna di Andrea Tosi, l’uomo avrebbe pagato con il denaro di Greta Spreafico e poi le avrebbe restituito il portafogli. Tosi avrebbe riferito la stessa circostanza al compagno della 53enne: “Andrea mi disse che vide molti biglietti da 50 euro – ha raccontato il fidanzato a Chi l’ha visto? – in contanti“. Davvero Greta Spreafico aveva così tanti soldi con sé? L’interrogativo resta ancora insoluto, ma c’è dell’altro, nella versione di Giulia, che sembra contrastare con quanto detto dal compagno Andrea Tosi in precedenza. Durante l’intervista ai microfoni del programma, la donna, rivolgendosi al compagno, ha parlato in questi termini: “Poi quando è stata qui con lui… Gliel’hai detto che quando è stata qui voleva avere un rapporto un po’ più affettivo con te, caloroso?“. A quel punto del discorso, Andrea Tosi ha descritto quanto segue: “Greta mi ha abbracciava, ma era un abbraccio che voleva sentire conforto di una persona, voleva starci vicino, ma io non l’ho messa in malizia“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA