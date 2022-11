Greta Spreafico/ L’amico Andrea: “Non l’ho fatta sparire io, non sono colpevole!”

Il caso di Greta Spreafico, cantante 53enne scomparsa il 4 giugno 2022 in provincia di Rovigo, è stato affrontato a “Storie Italiane”, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele e andato in onda nella mattinata di oggi, lunedì 14 novembre 2022. In particolare, è stata trasmessa la testimonianza di Andrea, amico della donna, che aveva conosciuto sui social: “Era una bravissima ragazza, che aveva voglia di vivere. Ci eravamo conosciuti sui social, la seguivo anche quando si esibiva. Quando lei ha visto che io sono appassionato di musica rock – suono la batteria – quasi quasi abbiamo pensato che si potesse fare un gruppo assieme”.

Rai, rissa nella sede di Milano/ Forze dell'ordine costrette a intervenire

Andrea ha poi aggiunto che “tutti danno la colpa a me, ma Greta Spreafico non è sparita per colpa mia! Quella sera è venuta al bar, mi ha chiesto di portarla a fare un giro. Era un po’ sconvolta, ma guidava lei. Le ho detto di fermarsi e che avrei guidato io. Non riusciva a guidare, andava in qua e in là. Abbiamo iniziato a fare un giro in macchina, avevamo solo bevuto una birretta assieme. Poi abbiamo fatto il giro del delta”.

Liliana Resinovich/ Sterpin: "Sacco nero, ultima telefonata e alibi: spiego tutto"

GRETA SPREAFICO, L’AMICO ANDREA: “NON HO MAI DETTO CHE PIANGEVA, MA STAVA MALE”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a Edoardo Lucarelli, inviato di “Storie Italiane”, Andrea, l’amico di Greta Spreafico, ha asserito: “Non ho detto che piangeva, ma che stava male. Non le ho dato neanche un bacio, lei è una ragazza onesta, questo lo posso dire. Non farebbe mai del male al suo ragazzo. Ci siamo lasciati alle due di notte. Mi ha detto: ‘Cosa ne pensi di venire a casa mia?’. Io le ho risposto di no, perché non voglio avere rapporti con nessuno, chiuso”.

Ramin Bahrami: "Mio padre giustiziato in Iran"/ "Conversione? Prima ero depresso"

Intanto, è stato rivelato in trasmissione che la macchina di Greta Spreafico era una Kia Picanto di colore nero e con targa EF080DT: questo perché qualcuno potrebbe averla avvistata in quei giorni e contribuire alle indagini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA