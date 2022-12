Greta Spreafico/ L’ultima foto prima della scomparsa, “Non può essersi allontanata”

L’ultima immagine di Greta Spreafico in macchina, seduta lato passeggero mentre al volante della sua Kia Picanto nera (poi sparita con lei) ci sarebbe Andrea Tosi (l’uomo conosciuto via social che con la donna avrebbe trascorso le ore precedenti alla scomparsa), potrebbe custodire la chiave per la soluzione del giallo. Greta Spreafico ha 53 anni e dal 4 giugno scorso si sono perse le sue tracce, secondo la famiglia inspiegabilmente. Il compagno della cantante originaria di Erba, Gabriele Lietti, sostiene che non possa essersi allontanata volontariamente e continua a interrogarsi sul messaggio della buonanotte, ricevuto alle 3.06 del mattino a una manciata di ore dall’inizio del mistero, che prima di allora Greta Spreafico non gli avrebbe mai inviato. Un saluto che nella loro relazione di circa due anni, ha raccontato lui, non si sarebbero mai scambiati.

Giandavide De Pau/ Ipotesi altre vittime killer Roma, indagini su 3 delitti irrisolti

Greta Spreafico è scomparsa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo, e avrebbe passato le ultime ore prima della sparizione in compagnia di Andrea Tosi. La foto che la ritrae in auto mentre lui guida, riporta Chi l’ha visto?, è del 2 giugno e li avrebbe immortalati in direzione di Barricata. Una giornata al mare insieme da amici, avrebbe raccontato la compagna dell’uomo alla trasmissione di Federica Sciarelli, ma che resta al centro di un enigma ancora tutto da sciogliere. Secondo Tosi, prima di scomparire Greta Spreafico sarebbe apparsa turbata e gli avrebbe proposto di concludere la serata a casa sua. Un invito “senza malizia” che l’uomo dice di aver declinato, ma che secondo la sua compagna avrebbe celato un interesse sentimentale per lui. Andrea Tosi, riporta Giallo, sostiene che Greta Spreafico si sia voluta allontanare per “stare un po’ da sola“, ma ormai sono trascorsi diversi mesi e il compagno Gabriele rigetta l’ipotesi di un allontanamento volontario.

Denis Bergamini, Cassazione "Molte ombre nella tragica morte"/ "Accertamenti confusi"

Greta Spreafico: il giallo della cantante ancora senza soluzione

Il fidanzato di Greta Spreafico sostiene che la donna avesse delle paure. Prima della scomparsa, elemento aggiuntivo emerso nella trasmissione Iceberg di Marco Oliva, la 53ebbe avrebbe chiesto l’aiuto di Ezio Denti, in qualità di investigatore privato, perché convinta che qualcuno, di cui voleva conoscere l’identità, volesse farle del male. “Temeva per la sua vita“, ha detto Denti nel programma, aprendo a un limbo di nuove domande senza risposta e confermando sostanzialmente quanto raccontato dal compagno della cantante: di chi aveva paura Greta Spreafico? Questi timori hanno un legame con la sua scomparsa?

David Rossi, ex comandante carabinieri indagato a Genova/ "False dichiarazioni a pm"

Il giallo della donna scomparsa a Porto Tolle nel giugno scorso è ancora senza soluzione, reso ancora più intricato dalle dichiarazioni fatte dall’uomo con cui avrebbe trascorso le ultime ore prima di sparire. Stando a quanto trapelato sul fronte investigativo, la Procura di Rovigo avrebbe aperto un fascicolo con l’ipotesi di sequestro di persona. Nelle ultime ore, a Chi l’ha visto?, proprio Andrea Tosi e la compagna hanno parlato di “tanti soldi” nelle disponibilità della 53enne, denaro in contanti che l’uomo avrebbe avuto modo di vedere perché Greta Spreafico, stando alla sua versione, gli avrebbe affidato il portafogli per pagare una birra in un locale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA