Greta Spreafico/ Nuova testimonianza: “L’ho vista giù di morale, non era tranquilla”

Si torna a parlare della vicenda di Greta Spreafico a Storie Italiane. Il programma di Rai Uno sta cercando di capire cosa sia successo alla cantante comasca scomparsa un anno fa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Edoardo Lucarelli, inviato di Storie Italiane, ha parlato con Alessandro, che ha ospitato per un po’ di giorni Greta Spreafico prima della scomparsa: “Era andata al mercato e aveva prelevato circa 150 euro, e poi abbiamo saputo che aveva prelevato altri 500 euro”. E ancora: “Da quanto ha detto Andrea (ll fidanzato ndr) aveva speso dei soldi ma ne aveva ancora in tasca”.

In collegamento anche l’investigatore privato Ezio Denti, che da tempo sta seguendo la vicenda della scomparsa di Greta Spreafico, mentre una testimone, Giada, ha spiegato di aver visto la scomparsa il 2 giugno 2022, poco prima della sparizione: “L’ho vista al bar con due amici, erano le 9:30 del mattino, mi ricordo che era lei perchè è venuta in cassa. L’ho vista un po’ provata, aveva anche difficoltà economiche perchè la colazione l’han pagata gli amici. Mi aveva chiesto il prezzo dei toast, perchè lei non aveva tanto nel portafogli. Si vedeva che era giù di morale, non trasandata. Mi ha detto che lunedì doveva andare a fare il passaggio di proprietà della casa, un atto di vendita. Aveva sempre questa tristezza in faccia, si vedeva che non era felice, tranquilla e serena”.

GRETA SPREAFICO, LA RICHIESTA DI LAVORO ALLO STABILIMENTO POI LA SCOMPARSA

Greta Spreafico sembrerebbe quindi avere a disposizione pochi soldi, a differenza invece di quanto raccontato dal fidanzato Andrea: “Ci aveva chiesto di lavorare allo stabilimento e chiedeva anche vito e alloggio – racconta la titolare dello stabilimento – lei cercava lavoro, abbiamo avuto un colloquio formale per capire esigenze”.

E ancora: “La vedevo un po’ spaesata nella richiesta del lavoro. Mi ha detto che i suoi genitori erano nativi di qui, aveva una casa che doveva vendere ma non sapeva bene ancora come gestire il tutto. Non mi ha parlato di un fidanzato e ci siamo dati appuntamenti il 4 giugno ma non si è presentata, non si è fatta sentire”. Ezio Denti però aggiunge: “Lei aveva 20mila euro su un conto e altri 40mila su un altro, poi doveva incassare altri 80mila euro dalla vendita della casa, quindi mi sembra strano”.

