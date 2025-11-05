Greta Spreafico, giallo scomparsa della cantante da Porto Tolle: famiglia deposita nuove prove e spera di riaprire caso dopo la richiesta di archiviazione

GRETA SPREAFICO, DEPOSITATE NUOVE PROVE

La famiglia di Greta Spreafico, la cantante di Erba scomparsa tre anni fa da Porto Tolle (Rovigo), non si arrende: vuole che venga fatta chiarezza sulla vicenda. La speranza è quella di riuscire a riaprire il caso dopo la richiesta di archiviazione del luglio scorso dell’indagine che puntava su un amico, Andrea Tosi, e il compagno della donna, Gabriele Lietti.

Alessandro Venturelli scomparso, nuove segnalazioni da Torino/ La mamma: "Forse quel senzatetto è mio figlio"

I legali della famiglia hanno depositato nuove prove, nella speranza di arrivare a una svolta. Secondo quanto riportato da Rainews, risulterebbe un aggancio del cellulare di uno dei due indagati alle celle telefoniche vicine all’abitazione in cui Greta Spreafico risiedeva temporaneamente a Porto Tolle, proprio qualche giorno prima rispetto a quanto dichiarato dallo stesso indagato.

Ritrovato il figlio sconosciuto di Malcolm Simon/ L'erede del musicista rivela a Chi l'ha Visto: "Sono io!"

Emergono inoltre conversazioni via chat tra i due indagati e nuovi reperti sequestrati nell’abitazione polesana della donna, tra cui nove bottiglie di birra aperte. L’ipotesi dei legali è che dietro la scomparsa possa esserci una questione economica: quattro anni fa, infatti, Greta Spreafico aveva modificato il testamento, intestando i propri beni a Lietti.

GRETA SPREAFICO, PARLA IL FRATELLO SIMONE

Per evitare che la storia venga dimenticata, il fratello di Greta, Simone Spreafico, è intervenuto nei giorni scorsi a Lombardia Nera, ribadendo che la famiglia chiede verità e giustizia: «Ci sono tanti aspetti che purtroppo non ci tornano».

Vincenzo Lanni, chi è l'accoltellatore di Piazza Gae Aulenti a Milano/ Già condannato per due episodi simili…

Secondo i familiari, «qualcuno potrebbe essersi approfittato di un periodo di debolezza», poiché negli ultimi anni Greta aveva avuto problemi di salute, in particolare di natura psichiatrica. A tal proposito, il fratello ha raccontato che la donna era stata sottoposta a un TSO e seguita da uno psichiatra di Erba. «Temiamo che qualcuno si sia approfittato della sua fragilità per indurla a redigere un nuovo testamento», ha spiegato Simone Spreafico.

L’ultimo testamento noto, redatto cinque anni fa, indicava come erede la madre; un anno dopo, però, Greta ne fece un altro a favore del fidanzato, conosciuto soltanto sei mesi prima. Successivamente ci fu un litigio in famiglia, perché la donna aveva deciso di interrompere le cure tradizionali per intraprenderne alcune alternative. «Era evidente il suo peggioramento di salute», ha aggiunto il fratello.

Infine, Simone Spreafico ha segnalato alcune anomalie nelle indagini, come il ritrovamento delle chiavi dell’auto: «Durante la prima ispezione non erano state trovate, ma nella seconda sono comparse miracolosamente. Non so se fossero sfuggite all’occhio nel primo sopralluogo o se ci sia altro dietro».