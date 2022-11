Greta Spreafico scomparsa/ Il compagno Gabriele Lietti a Chi l’ha visto?: “Aveva tanta paura di morire”

Gabriele Lietti “Greta Spreafico voleva vivere”, escluso gesto estremo?

Greta Spreafico al centro di un giallo che va avanti da mesi. Scomparsa dalla provincia di Rovigo nel giugno scorso, la cantante 53enne originaria di Erba è protagonista di un intricato mistero. La sua sparizione risalirebbe a poche ore prima della conclusione della vendita di un immobile che aveva ereditato dal nonno, nei due giorni precedenti al rogito, e di lei si sarebbero perse le tracce senza un apparente motivo. Chi l’ha visto? ha intervistato il compagno della donna, Gabriele Lietti, e torna sul caso dopo la testimonianza di Andrea, l’uomo che sostiene di aver trascorso con Greta Spreafico le ultime ore durante un incontro avvenuto a seguito dell’iniziale conoscenza via social.

Massimo Bossetti/ Salvagni sul video del furgone: "Si voleva creare il mostro"

Cosa è successo a Greta Spreafico? La Procura di Rovigo, che indaga sulla scomparsa della 53enne da Porto Tolle, non escluderebbe il sequestro di persona. Un’ipotesi che alimenta apprensione e interrogativi anche alla luce del mancato ritrovamento dell’auto della 53enne, una Kia Picanto nera targata EF 080 DT. Ai microfoni della trasmissione di Federica Sciarelli, il fidanzato di Greta Spreafico ha sottolineato che la donna “aveva tanta paura di morire” e per questo escluderebbe un gesto estremo. Greta Spreafico “voleva vivere” e aveva lottato anche contro una brutta malattia con tutte le sue forze. Il suicidio, quindi, a detta del compagno Gabriele Lietti sarebbe uno scenario impossibile.

David Rossi, interrogato dal pm Nastasi/ Tre magistrati indagati per falso aggravato

Le parole dell’ultima persona che ha visto Greta Spreafico

“Ci siamo visti a casa mia, siamo venuti a mangiare una pizza, poi lei era indecisa sul da farsi e siamo andati in giro. Siamo stati insieme tutta la sera, fino alle 2 di notte quasi. Poi lei mi ha detto ‘Io ho bisogno della tua compagnia’, io ho rifiutato, ho la mia famiglia, mia figlia… Lei poi è andata via. Poi è tornata perché avevo dimenticato il mio telefono nella sua macchina, ci siamo salutati, poi più nulla. Secondo me non era in grado di guidare. Sembrava molto sofferente“. Queste le parole di Andrea, l’ultima persona che avrebbe visto Greta Spreafico prima della misteriosa scomparsa.

Lite familiare culmina in omicidio: 28enne ucciso dal padre/ Aveva contratto debiti

Si tratta di un uomo che, sostiene, avrebbe conosciuto la cantante 53enne via social pochi mesi prima. Secondo la sua versione, la donna avrebbe lasciato “la macchina in qualche garage. Vuole essere lasciata un po’ da sola. Sicuramente lei sta bene“. La mattina successiva al loro incontro, Greta Spreafico è sparita nel nulla. “Se magari ero con lei, questo non succedeva“, ha dichiarato Andrea, che sostiene anche di aver tentato ripetutamente di chiamarla al telefono, ma senza esito: “Praticamente alle 3.06 del mattino, su WhatsApp lei non c’era più“. Si tratta di un orario particolare, sottolinea Gabriele Lietti compagno di Greta Spreafico, perché alle 3.06 a lui sarebbe arrivato un messaggio dall’utenza della donna. Un sms con scritto “buonanotte” che lo lascerebbe perplesso: “Non me lo ha mai scritto in un anno e mezzo che siamo insieme“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA