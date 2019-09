Greta Thunberg all’Onu in lacrime/ Video, “Ci estinguiamo e voi parlate di soldi”

Si è tenuto nelle scorse ore l’atteso intervento di Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese divenuta famosa in tutto il mondo nell’ultimo anno, per la sua accesa e appassionata lotta in favore del clima. La giovane ha presenziato all’assemblea generale dell’Onu a New York, dove i massimi leader mondiali si sono ritrovati in occasione del summit sul clima. Un intervento grintoso e di cuore quello di Greta Thunberg, che non è riuscita a trattenere le lacrime a conferma di quanto la stessa sia coinvolta in questa causa. “Siamo all’inizio di una estinzione di massa – le sue parole riecheggiano nella sala del Palazzo di vetro – e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un’eterna crescita economica”.

GRETA THUNBERG ALL’ONU IN LACRIME, VIDEO

La 16enne ha mobilitato attivisti in tutto il mondo, organizzando i famosi “Friday for future”, i venerdì per il futuro, giornate di sciopero a sottolineare la questione del cambiamento climatico, che si sono tenute negli scorsi mesi in svariati angoli della terra, Italia compresa. Greta, nel suo intervento all’Onu, ha ha accusato i grandi leader di “non essere abbastanza maturi per dire come stanno le cose”. Parlando a nome delle giovani generazioni ha quindi specificato, fra gli applausi della platea: “Se sceglierete di deluderci, non vi perdoneremo mai”. A margine del vertice al Palazzo di vetro, come riferito dai colleghi dell’agenzia Adnkronos, la giovane attivista ha incontrato la cancelleria tedesca Angela Merkel, come comunicato da Steffen Seibert, portavoce del governo di Berlino, che su Twitter ha pubblicato anche delle foto proprio dell’incontro fra il massimo esponente del governo teutonico, e l’attivista svedese in erba.





