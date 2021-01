Greta Thunberg “bullizza” Donald Trump su Twitter/ “Un vecchio signore felice…”

Greta Thunberg si è presa la sua rivincita contro Donald Trump, l’ormai ex presidente degli Stati Uniti. Nel giorno del suo addio, la giovane attivista è intervenuta su Twitter con un tweet al veleno indirizzato proprio al presidente uscente del quale sembra essersi presa gioco, “bullizzandolo” via social: “Sembra un vecchio signore molto felice che guarda verso il suo brillante e meraviglioso futuro. Fa piacere vederlo così!”, ha cinguettato la Thunberg nella didascalia allo scatto che immortala Trump mentre sale a bordo dell’Air Force One, diretto in Florida a poche ore dalla cerimonia di insediamento del suo successore Joe Biden.

Greta, come spiega RaiNews, ha citato un vecchio tweet che il presidente uscente le aveva dedicato quando aveva scritto, riportando un articolo che la riguardava: “Sembra una giovane ragazza molto felice che guarda verso il suo brillante e meraviglioso futuro. Fa piacere vederla così!”. Ed ecco a distanza di un anno e quattro mesi la replica di Greta, che a quanto pare non aveva affatto dimenticato l’affondo subito.

GRETA THUNBERG SI PRENDE GIOCO DI TRUMP SU TWITTER

Il gesto di oggi compiuto su Twitter da Greta Thunberg non è passato inosservato ed il suo ultimo post è diventato inevitabilmente virale. La giovane attivista “green” ha atteso il momento giusto per “sbeffeggiare” pubblicamente Donald Trump il quale in questi lunghi quattro anni aveva spesso colto l’occasione per criticare la ragazza a colpi di tweet. Adesso è proprio Greta a ricambiare con la stessa moneta. Era il settembre 2019 quando il tycoon condivideva un suo pensiero ironico sull’attivista dopo il suo intervento all’Onu. All’epoca Greta aveva trasformato il tweet del presidente Usa nella sua biografia su Twitter. Oggi per la Thunberg è giunta l’occasione perfetta per replicare ironizzando sull’uscita di scena di Trump dopo i numerosi attacchi subiti per il suo impegno sul clima, tema per il quale l’ex presidente, a differenza della giovane svedese, non ha mai mostrato un approccio particolarmente “green”.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA