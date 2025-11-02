Greta Thunberg, chi è l'attivista svedese classe 2003: conosciuta per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile e contro la crisi climatica

Nata a Stoccolma nel 2003, Greta Thunberg ha cominciato la sua carriera come attivista ambientale quando era appena un’adolescente. Si è fatta conoscere, infatti, per le sue battaglie e favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, combattendo contro la crisi climatica. Una delle sue prime iniziative è stata quella dello sciopero scolastico per il clima, che ha portato avanti appunto durante gli anni dell’adolescenza: spesso Greta ha disertato la scuola, scendendo in piazza per sostenere le sue battaglie ambientaliste. A 13 anni alla giovane è stata diagnosticata la sindrome di Asperger.

La giovane Greta ha iniziato a combattere per il clima quando aveva appena 15 anni. Nell’agosto del 2018, infatti, decise di disertare la scuola fino alle elezioni del settembre successivo per chiedere al governo di ridurre le emissioni di anidride carbonica a fronte delle straordinarie ondate di calore e degli incendi boschivi. Rimase per giorni seduta davanti al Parlamento svedese, senza frequentare la scuola. In poco tempo il suo nome è diventato noto in tutto il mondo, tanto che nel dicembre dello stesso anno è stata invitata a parlare durante la COP24, vertice delle Nazioni Unite. Negli anni Greta ha ottenuto traguardi sempre più importanti, arrivando a parlare davanti alla commissione Ambiente del Parlamento europeo.

Greta Thunberg, chi è: ispirazione per i giovani di tutto il mondo

Greta Thunberg ha rappresentato una vera e propria ispirazione per i giovani di tutto il mondo. Il fatto che da giovanissima si sia spesa per l’ambiente e per il pianeta ha fatto sì che il suo nome diventasse un esempio da seguire per tanti adolescenti in giro per il pianeta. Negli anni Greta si è appassionata anche di altre battaglie, non solamente quella ambientale e climatica. Nel 2025, infatti, la giovane attivista svedese si è imbarcata sulla Flotilla per portare aiuti umanitari a Gaza, sfidando i blocchi di Israele.

