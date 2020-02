GRETA THUNBERG, DIVENTA SERIE TV/ Prodotta da Bbc: “Lotta per il clima ma non solo”

Arriva una serie tv su Greta Thunberg: è questa la notizia destinata ad entusiasmare i sostenitori della paladina della lotta al cambiamento climatico e, di contro, ad innervosire i suoi detrattori in giro per il mondo. La produzione televisiva targata Bbc, come ha annunciato la stessa società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito, ha precisato che la nuova serie di documentari “seguirà la crociata internazionale di Greta” mentre porta avanti la sua battaglia “in alcuni dei luoghi più straordinari della terra ed esplora quali azioni potrebbero essere intraprese per limitare i cambiamento climatici e i danni che questi ultimi provocano”. La Bbc ha spiegato che la leader dei Fridays for Future nel corso del suo viaggio incontrerà “non solo scienziati di spicco, ma leader politici e uomini di affari”, esaminando “le prove scientifiche sul clima e sfidandoli a cambiare”.

GRETA THUNBERG: ARRIVA SERIE TV

La serie tv dedicata dalla Bbc a Greta Thunberg si concentrerà anche sulla sfera personale della giovane attivista svedese, seguendo il suo passaggio “nell’età adulta mentre continua a confrontarci con le conseguenze dell’inazione da parte del mondo reale”. Come spiega Rob Liddell, produttore esecutivo degli studios, “il cambiamento climatico è probabilmente la questione importante delle nostre vite, così ci è sembrato opportuno fare una serie che esplorasse i fatti e la scienza dietro questo tema complesso. E farlo con Greta è un privilegio straordinario, avendo un punto di vista dall’interno di quella che è un’icona globale ed uno dei voli più famosi del pianeta”. Come sottolineato da Il Giornale, l’annuncio della serie su Greta Thunberg arriva all’indomani della sua apparizione video agli Academy Awards con il documentarista britannico David Attenborough e ad una settimana di distanza dalla notizia della candidatura, per la seconda volta, al Nobel per la Pace per la sua sfida ai cambiamenti climatici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA