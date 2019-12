“Greta Thunberg è posseduta dal demonio”/ Pastore: “Usata da spiriti maligni per…”

“Greta Thunberg è posseduta dal demonio“. E la sua è “l’immagine più iconica della morte dell’Occidente“. Parole pesantissime, non le uniche, firmate da Kevin Swanson, pastore evangelico conservatore del Colorado, che ha deciso di manifestare con queste dichiarazioni tutta la sua indignazione per la scelta della rivista “Times” di eleggere la giovane attivista ambientalista come “Persona dell’Anno“. Il pastore americano, in rapporto alla figura della 16enne svedese non ha nascosto la propria inquietudine: a suo dire, infatti, Greta Thuberg “viene usata dagli spiriti maligni per prendere il controllo del mondo“. Difficile capire dove poggino i convincimenti di Kevin Swanson, ma evidentemente devono essere ben radicati nell’animo del pastore evangelico del Colorado se questi non è riuscito a fare a meno di esporli addirittura durante un sermone.

Greta Thunberg “posseduta dal demonio”

Se le parole del pastore Kevin Swanson su Greta Thunberg, l’attivista svedese accusata di essere posseduta dal demonio, hanno fatto il giro del mondo lo si deve al fatto che il sermone del lunedì è stato trasmesso via radio da Generations Radio. Come riportato da Newsweek, il religioso ha rincarato la dose mostrando la copertina del prestigioso Times: “Amici, eccolo. Questo è il disfacimento del mondo occidentale. Ecco come appare“, ha detto. Prendendosi gioco di Greta, il pastore ha poi definito l’adolescente “la profetessa della nuova era“. Ma c’è di più: Swanson, in relazione alla sindrome di Asperger di cui Greta è affetta, è “psicologicamente disturbata“. Il pastore, in linea con i commenti precedenti, ha chiosato: “Il suo viso è contorto in una forma orribile, orribile. Ma in ogni caso, soffre di questi disturbi psichiatrici e immagino che non sia un segreto, se ne è parlato“.

