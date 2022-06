Greta Thunberg e Vanessa Nakate/ Utili su traccia cambiamento climatico Maturità 2022

TRACCIA MATURITÀ 2022 SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO: GRETA E VANESSA, LO SPUNTO

Nella Prima Prova di Maturità 2022 il Miur ha scelto come traccia della Tipologia B – una delle tre a disposizione – il famoso discorso di Giorgio Parisi al Parlamento nell’ottobre 2021: il Premio Nobel per la Fisica 2021 si è concentrato in quell’occasione sul confronto-analisi in merito al cambiamento climatico e le connessioni con crisi e pandemia.

«L’umanità deve fare scelte essenziali», ammoniva il premio Nobel, che prospetta possibili, drammatici scenari, sottolineando la necessità di urgenti interventi politici: lo studente per la Prima Prova 2022 deve rispondere ad una serie di domande ed esprimere le proprie opinioni sull’argomento. Possibili link utili per svolgere il tema argomentativo sul cambiamento climatico sono proprio le figure delle due giovanissime attiviste per il clima che stanno segnando la nostra epoca in vista di quel 2030-Agenda Onu fissato per tutte le Nazioni. Greta Thunberg e Vanesaa Nakate sono certamente i due volti più “riconoscibili” della vicenda legata al clima e alle proteste giovanili per salvare il pianeta.

CHI SONO GRETA THUNBERG E VANESSA NAKATE E COSA C’ENTRANO CON LA COP26

«Siamo catastroficamente lontani dall’obiettivo cruciale di limitare l’aumento della temperatura a un grado e mezzo, mentre i governi continuano a spendere miliardi sui combustibili fossili. Questo è l’allarme rosso per la Terra. Milioni di persone soffriranno le conseguenze di questa devastazione. Il futuro che ci aspetta è terribile. Ma può essere evitato. Perché voi avete il potere di decidere»: questo è l’appello siglato all’ultima Cop26 da Greta Thunberg, la prima attivista sul clima in arrivo dalla Svezia, l’attivista ugandese Vanessa Nakate, quella polacca Dominika Lasota e Mitzi Tan delle Filippine.

Un appello che fa da “contorno” al discorso di Parisi alle Camere per quel “fremito” di baldanza giovanile in difesa del Pianeta: le ragazze si sentono “tradite” dagli Stati e invitano tutti ad affrontare l’emergenza fin da subito. «In cinque punti: mantenere vivo l’obiettivo dei 1,5 gradi con immediate e drastiche riduzioni delle emissioni. Due: terminare immediatamente ogni investimento sui combustibili fossili.Terzo: pubblicare tutte le emissioni di diossido di carbonio e non solo dati parziali. Quarto: consegnare immediatamente i cento miliardi promessi ai Paesi poveri e in via di sviluppo per la transizione verde. Quinto: approvare strategie climatiche che proteggono i lavoratori», questo il “prontuario” lanciato sempre da Vanessa e Greta in vista dell’Agenda Onu dei prossimi anni. Parisi parlava di “scelte essenziali” per contrastare questo fenomeno del cambiamento climatico, mentre le attiviste riportano il “messaggio” tra le giovanissime generazioni nate nel pieno dell’emergenza ambientale. Senza i rischi e le esagerazioni che si vedono purtroppo ogni giorno anche in Italia – come bloccare le autostrade e le tangenziali per protestare sul clima contro i poveri pendolari lavoratori e non contro i potenti che realmente decidono – l’invito a migliorare la salute del pianeta è il vero punto positivo della protesta di Greta, Vanessa e di tutte le altre. Con un distinguo che può benissimo essere messo in chiaro anche nello svolgimento della traccia di Maturità in questione: l’appello ad un ambiente migliore deve coinvolgere tutti, anche i veri inquinanti come Cina, India e Stati Uniti. Senza il loro intervento, le tante battaglie portate avanti da Europa e simili rischiano di portare alla semi-distruzione dell’economia continentale senza ottenere neanche l’obiettivo di partenza di “coltivare” un sano ambientalismo. Come spiega bene il Premio Nobel Parisi nel suo discorso alle Camere: «Voi ragazzi siete i più colpiti dal cambiamento climatico. Serve consapevolezza di cosa sta accadendo, cercare di capirlo, recuperare informazioni di alta qualità e cercare di convincere adulti, genitori, nonni, che è fondamentale che il tema cambiamento climatico entri dentro la politica. Quando si vota alle elezioni generali questo tema dovrà essere fondamentale per la scelta delle posizioni. Quindi dovete insistere, insistere, insistere sull’importanza del cambiamento climatico, cercando di convincere chi vota e gli adulti. Le decisioni sono in mano ai governanti e i giovani devono spingere perché se ne occupino».

