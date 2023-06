Greta Thunberg si diploma: “Oggi è il mio ultimo sciopero”/ “Ma la protesta continua”

Greta Thunberg ha annunciato la fine dei suoi scioperi scolastici per il clima. Nella giornata di ieri la 20enne svedese, la più nota attivista pro clima, nonché fondatrice e promotrice del movimento Fridays for Future, ha ottenuto il diploma alla scuola superiore di conseguenza ha annunciato che terminerà, per forza di cose, gli scioperi scolastici del venerdì. In ogni caso Greta Thunberg prenderà ancora parte alle manifestazioni green, rassicurando i suoi seguaci che “La lotta è appena iniziata”.

Colombia, 4 bimbi trovati vivi dopo 40 giorni/ Sono sopravvissuti a incidente aereo

Questo il post pubblicato dalla giovane svedese attraverso la propria pagina ufficiale Instagram: “Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico”. Il movimento Fridays for future è nato nel 2018, cinque anni fa, dopo che la Svezia era stata interessata durante l’estate precedente da alcune ondate di caldo anomalo, senza precedenti. Sempre nella giornata di ieri Greta Thunberg era uscita allo scoperto attaccando i russi su quanto accaduto alla diga di Khakhovka, parlando di ecocidio.

Giulia Tramontano, video ultimo viaggio/ 29enne ha incontrato amante di Impagnatiello

GRETA THUNBERG, GLI ULTIMI ATTACCHI

Nel mese di marzo, poco prima di aver ricevuto la laurea in teologia honoris causa, era invece tornata ad attaccare i leader mondiali a seguito del rapporto Ipcc, gruppo di esperti delle nazioni unite, che aveva messo in guardia sui livelli di gas serra. In quell’occasione l’attivista aveva parlato di “tradimento senza precedenti” riferendosi agli impegni presi sull’ambiente.

“Il fatto che coloro che sono al potere vivano ancora nella negazione e vadano attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e ricordato come un tradimento senza precedenti – aveva detto ancora -. È solo una questione di tempo”. A gennaio, infine, Greta Thunberg aveva protestato in Germania a Lutzerath, contro la costruzione di una miniera di carbone, e in quell’occasione era stata fermata dalla polizia, per poi essere subito rilasciata.

Daniele Potenzoni, un video riapre la speranza/ Il padre: “Potrebbe essere lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA