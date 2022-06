Greta Tigani e Blind inseparabili/ La dedica social del rapper “Sei mancata troppo”

Questa sera Blind farà ritorno all’Isola dei Famosi 2022 a quasi un mese dal suo ritiro dal reality dopo aver scoperto il prolungamento voluto da parte degli autori del programma fino al 27 giugno. Il rapper umbro si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2022 insieme a Guendalina Tavassi, e Alessandro Iannone che dopo aver fatto ritorno in Italia non sono mai apparsi all’interno dello studio dove invece vengono accolti tutti i naufraghi eliminati.

Blind ha ammesso di dover lasciare il reality per via di alcuni problemi personali “molto importanti da risolvere” e insieme a lui è scomparsa dal programma di Mediaset anche Greta Tigani, la sua fidanzata e promessa sposa per cui l’ex naufrago ha un amore incondizionato.

Blind e Greta Tigani, inseparabili corrono verso il matrimonio

Greta Tigani e Blind, dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2022 hanno dimostrato a tutti il loro amore sia sui social che fuori. La coppia, infatti, non perde occasione per rimarcare l’affetto reciproco e condividere alcuni momenti intimi quotidiani con tutti i loro fan. La coppia ha infatti annunciato che presto coronerà il loro amore con il matrimonio.

Blind da quando è tornato dall’Honduras ha spesso condiviso sui suoi profili social molte foto in compagnia della sua dolce metà, qualche giorno fa, il cantante ha nuovamente condiviso una dichiarazione d’amore per la sua fidanzata immortalando un momento di felicità con la didascalia: “L’amore è la cosa più bella al mondo, e sono fiero di averlo trovato. LOVE U. Gugu mi sei mancata troppo”.

