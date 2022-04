Greta Tigani, fidanzata Blind/ Diventato famoso ‘grazie’ a lei perché…

Si chiama Greta Tigani la fidanzata del famoso cantante Blind, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi 2022. La loro storia d’amore è stata fin da subito molto intensa e appassionante, come appreso dai racconti dei due protagonisti. Di Greta, in realtà, non abbiamo moltissime informazioni. Sappiamo però che è stata e continua ad essere molto importante nella vita del fidanzato. Blind, come risaputo, ha vissuto un periodo davvero molto buio nella sua vita, caratterizzato da problemi con la droga.

A salvarlo da questo dramma è stata proprio Greta. Blind ha aperto il suo cuore in un libro, dove appunto racconta l’importanza di Greta, della sua presenza e del suo esempio. La fidanzata non lo ha mai abbandonato, nemmeno nei momenti in cui poteva apparire come la scelta più logica.

Greta Tigani, la prima a credere in Blind: il bel gesto della fidanzata

Greta Tigani è stata anche la prima sostenitrice di Blind, una delle prime a credere in lui e nel suo talento. Ha infatti contribuito economicamente a realizzare il video della sua prima canzone. La ragazza è stata una vera manna dal cielo per Blind, che ha svoltato grazie a lei. E’ chiaro quindi che, nel corso del tempo, il loro legame si sia fortificato moltissimo.

La Tigani non appartiene al mondo dello spettacolo, per questo motivo è difficile reperire informazioni sulla sua vita privata e i suoi interessa. Dai social, però, emerge il grande amore che prova nei confronti di Blind, con cui condivide scatti e momenti felici della loro vita insieme.

